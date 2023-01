Liverpool dépasse Manchester United mais Man City conserve sa couronne dans la Deloitte Money League pour la saison 2021/22, la Premier League faisant plus de la moitié des 20 meilleures équipes

Deloitte a dévoilé les 20 clubs de football les plus générant des revenus pour la saison 2021/22, avec Liverpool au-dessus de ses rivaux Manchester United pour la première fois.

Man City reste cependant en tête de liste, car pour la première fois les clubs de Premier League représentent plus de la moitié du top 20 de la Money League, tandis que Newcastle United a fait un retour après sa prise de contrôle en Arabie saoudite.

Il a été révélé que les clubs de la Money League 2023 ont déclaré des revenus combinés d’environ 8 milliards de livres sterling au cours de la saison 2021/22, soit une augmentation de 13% par rapport aux quelque 7 milliards de livres sterling rapportés par les clubs de la Money League en 2020/21.

L’augmentation d’une année sur l’autre de 13% survient alors que les dépenses du jour du match ont rebondi, passant de 97 millions de livres sterling à 1,2 milliard de livres sterling, après le retour des fans dans les stades alors que les restrictions COVID-19 ont été levées.

Et la domination de la Premier League sur le jeu mondial des clubs est soulignée dans le rapport 2023.

Les revenus de diffusion de l’élite anglaise restent l’envie du reste du monde, et le rapport a révélé que 16 clubs – 80% de la ligue – figuraient dans le top 30 de la Money League 2023.

Man City a généré 619,1 millions de livres sterling en 2021/22, selon le rapport, y compris un record de Premier League de près de 330 millions de livres sterling de revenus commerciaux.

Liverpool a atteint sa troisième position la plus élevée jamais enregistrée en 26 ans d’histoire de l’enquête avec un chiffre d’affaires enregistré de 594,3 millions de livres sterling.

Les Reds étaient septièmes de la précédente Money League, mais leur performance 2021/22 – y compris une course à la finale de la Ligue des champions – les a emmenés au-dessus de leurs rivaux du nord-ouest Manchester United pour la première fois.

Leeds est entré dans le top 20 pour la première fois depuis 2002/03, terminant 18e, tandis que Newcastle est revenu dans le top 20 en 20e position. Le rapport a révélé que les revenus commerciaux et les jours de match de ces clubs les ont aidés à se placer au-dessus des autres clubs anglais en recevant des revenus similaires provenant des accords télévisés de la Premier League.

Le Real Madrid, champion d’Europe, est resté deuxième sur la liste, mais son rival acharné, Barcelone, est passé de la quatrième à la septième place en raison d’une baisse de 13% des revenus de diffusion.

Le rapport a révélé qu’aucun des revenus des géants espagnols n’a encore retrouvé les niveaux d’avant la pandémie, les deux équipes étant toujours attachées à l’idée d’une Super Ligue européenne.

La Premier League a été la seule des ligues «Big Five» européennes à avoir connu une augmentation des revenus des ventes de diffusion au cours de son cycle le plus récent.

Cinq des «six grands» clubs de la Premier League ont enregistré des augmentations de revenus de 15% ou plus [a total increase of around £197m] alors que de nouveaux partenariats commerciaux ont commencé et que des événements hors match tels que des concerts et des visites de stades sont revenus.

Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte, a déclaré : « Pour la première fois, les clubs de Premier League occupent la part du lion des postes dans la Football Money League de Deloitte.

“La question est maintenant de savoir si d’autres ligues peuvent combler l’écart, probablement en augmentant la valeur des futurs droits médiatiques internationaux, ou si la Premier League sera pratiquement intouchable, en termes de revenus.

“La Premier League a été la seule des cinq grandes ligues européennes à avoir connu une augmentation de la valeur de ses droits médias lors de son dernier processus de vente de droits.

«Il continue d’attirer des millions de followers dans le monde et ses clubs membres ont un plus grand avantage en termes de revenus par rapport à leurs rivaux internationaux.

“L’intérêt des partenaires commerciaux, des fans et des investisseurs pour la Premier League semble plus élevé que jamais.

“Bien que cela suggère un optimisme pour une croissance future, les appels continus à une plus grande répartition de la richesse financière des clubs anglais à travers le système de football et l’impact d’une crise du coût de la vie rendent d’autant plus important pour les parties prenantes du jeu de garder une vision claire concentrez-vous sur leur responsabilité en tant que gardiens des meilleurs clubs.

