La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Klopp’s Reds déménagera pour Luiz

On peut dire sans risque de se tromper que Liverpool a connu un début de saison difficile – septième de la Premier League et ayant perdu son premier match en Ligue des champions – et le milieu de terrain est l’un des domaines de l’équipe de Jurgen Klopp qui a fait l’objet d’un examen minutieux.

Calciomercato rapporte maintenant que les Reds cherchent à faire venir quelqu’un de frais pour renforcer l’équipe au milieu du parc, avec l’homme qu’ils veulent nul autre que celui d’Aston Villa Douglas Louis.

Le Brésilien a suscité beaucoup d’intérêt, en particulier de la part d’Italie, avec l’AS Roma, l’AC Milan et la Juventus qui regardent tous le joueur de 24 ans.

La Juve a été la plus étroitement liée du trio, Luiz étant présenté comme une possible signature estivale avant Bianconeri signé Leandro Paredes prêté par le Paris Saint-Germain.

Le rapport affirme qu’un accord pour Luiz verrait Alex Oxlade-Chamberlain, dont l’ancien milieu de terrain de Liverpool et actuel patron de Villa Steven Gerrard est fan, aller dans l’autre sens dans le cadre d’un échange.

PAPIER GOSSIP

– Les stars de Manchester United croient Cristiano Ronaldo veut toujours quitter Old Trafford et a l’œil sur une sortie en janvier, affirme Le soleil. Chelsea, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid et le PSG ont tous refusé la possibilité de signer Ronaldo cet été, tandis que l’international portugais a rejeté le passage à l’Arabie saoudite.

– Robin Gosens n’a pas réussi à convaincre les patrons de l’Internazionale sur le flanc gauche, ce qui Calciomercato indiquer pourrait conduire les géants italiens à se déplacer pour Benfica Alexandre Grimaldo. Le contrat de l’Espagnol se termine à l’été 2023, ils pourraient donc même être en mesure de le signer en tant qu’agent libre.

– Chelsea reste intéressé par le milieu de terrain offensif du Dinamo Moscou Arsen Zakharyan et ont formulé un plan pour le poursuivre dans les mois à venir, écrit Fabrice Romano, qui ajoute que les Bleus voient en lui un talent du présent et du futur. Alors que les conditions personnelles ont été pleinement convenues en août, les deux clubs n’ont pas été en mesure d’arriver à la même conclusion dans leurs négociations.

– Calciomercato a suggéré que la seule raison pour laquelle l’arrière latéral de la Roma Matias Viña n’a pas été en mesure de terminer son déménagement d’été proposé à Galatasaray était temps. L’Uruguayen ayant reçu le feu vert pour partir en Turquie, le rapport indique que les deux clubs ont convenu de revoir l’accord et de finaliser les détails à l’arrivée de janvier.

– Billy Gilmour n’a joué qu’une minute pour Brighton & Hove Albion, mais Le soleil prétend que Graham Potter quittant les Seagulls pour diriger Chelsea a déjà mis le milieu de terrain dans les limbes. On dit que l’Écossais n’a rejoint Brighton que pour pouvoir jouer sous Potter, et il devra maintenant attendre de voir qui prendra la relève au stade Amex.