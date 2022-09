La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool va déménager pour Douglas Luiz

On peut dire sans risque de se tromper que Liverpool a connu un début de saison difficile – septième de la Premier League et perdant son premier match en Ligue des champions – et le milieu de terrain est l’un des domaines de l’équipe de Jurgen Klopp qui a fait l’objet d’un examen minutieux.

Calciomercato rapporte maintenant que les Reds cherchent à faire venir quelqu’un de frais pour renforcer l’équipe au milieu du parc, avec Aston Villa Douglas Louis haut de leur liste de souhaits.

Le Brésilien a suscité beaucoup d’intérêt, en particulier de la part d’Arsenal qui a vu trois offres rejetées à la fin de la fenêtre de transfert, tandis que des clubs italiens ont également été liés, avec l’AS Roma, l’AC Milan et la Juventus qui regardent tous le joueur de 24 ans. .

Le rapport affirme que Liverpool est maintenant dans la course et qu’un accord pour Luiz verrait Alex Oxlade Chamberlain aller dans l’autre sens dans un swap.

BLOG EN DIRECT

10h50 BST : Attaquant d’Arsenal Marquinhos pourrait partir en prêt en janvier, selon Le soleil.

Marquinhos, 19 ans, a signé pour le club cet été et a fait ses débuts contre le FC Zurich en Ligue Europa la semaine dernière, marquant un but et fournissant une passe décisive.

Les Gunners voulaient faire venir un nouvel ailier pour remplacer Nicolas Pepe, parti en prêt pour Nice, mais Marquinhos pourrait également partir sur un contrat temporaire s’ils décrochent un autre joueur en janvier.

10h21 BST : Antoine Griezmann a de nouveau été remplacé par l’Atletico Madrid à la 60e minute ce week-end.

jouer 2:21 Julien Laurens explique pourquoi Antoine Griezmann n’est pas encore titulaire pour l’Atletico Madrid en Liga cette saison.

09h48 BST : Milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté est entré dans les 12 derniers mois de son contrat, le club souhaitant lui proposer de nouvelles conditions, a déclaré L’athlétisme.

Kante, 31 ans, se serait vu proposer un contrat de deux ans (avec l’option d’un troisième) en août, mais l’international français souhaite un contrat plus long et n’est actuellement pas disposé à accepter moins.

09h20 BST: James Olley explique pourquoi Chelsea a viré Thomas Tuchel et embauché Graham Potter de Brighton après seulement six matches de championnat.

Des sources ont déclaré à ESPN que Potter était considéré en interne comme un preneur de risques, ayant pris la décision de quitter l’Angleterre pour la Suède et de gérer Ostersunds, emmenant un petit club du quatrième niveau en Europe au cours de ses sept années à la tête. Des sources seniors de Chelsea ont également décrit Potter à ESPN comme un innovateur qui peut améliorer les joueurs autour de lui et qu’ils reconnaissent sa capacité à surperformer avec des ressources limitées. Des comparaisons ont été établies en interne avec Andrew Friedman, qui a aidé les Rays de Tampa Bay à rivaliser avec des équipes beaucoup plus importantes dans la Conférence Est de la Major League Baseball – atteignant les World Series pour la première fois de l’histoire de la franchise en 2008 – avant d’avoir plus tard une chance. pour transformer les Dodgers de Los Angeles, une équipe détenue en partie par Boehly. Il est également entendu qu’au fur et à mesure qu’ils s’acclimataient au football de haut niveau, les hauts responsables du club ont exprimé leur surprise face à la même poignée de managers se voyant offrir des opportunités répétées au plus haut niveau. Par exemple, Jose Mourinho a dirigé Chelsea, Tottenham et Manchester United en Angleterre avec plus ou moins de succès. Des sources seniors du club ont déclaré vouloir donner une chance à un homme qu’ils considéraient comme un leader performant à un niveau élevé à Brighton, mais avec le potentiel de se développer davantage. Potter peut même être considéré comme un entraîneur-chef plus malléable pour cette raison.

08h55 BST : Attaquant de l’Espanyol Raul de Tomas devrait rejoindre Rayo Vallecano dans le cadre d’un transfert de 12 millions d’euros, selon SE DÉBROUILLERmais ne pourront pas être enregistrés avant janvier 2023.

Bien qu’il ait marqué 17 buts en 35 matches de championnat pour l’Espanyol la saison dernière, le joueur de 27 ans est considéré comme excédentaire par rapport aux exigences de l’entraîneur du club Diego Martinez.

L’international espagnol, qui a joué en prêt au Rayo du Real Madrid entre 2017 et 2019, est à Madrid avant de terminer son transfert, après avoir été une cible signalée du Real Madrid, de Barcelone et de Manchester United.

Pendant ce temps, le président de Rayo Vallecano, Martin Presa, a affirmé avoir été agressé et hospitalisé par un agent de football alors qu’il négociait un accord pour signer De Tomas le mois dernier, ont déclaré des sources à ESPN.

Des sources ont confirmé que Presa avait porté plainte contre Ivan Garcia, qui travaille pour l’agence ICM Stellar, pour lui avoir donné un coup de tête lors d’une réunion à Madrid en août. Dans le rapport de police, qui a été révélé pour la première fois par COPE vendredi, Presa a déclaré que les choses avaient mal tourné lorsqu’il avait accusé l’agence de nuire aux meilleurs intérêts de ses propres joueurs.

08h32 BST : Attaquant de l’AC Milan Raphaël Léao a heurté un mur dans les négociations sur un nouveau contrat, selon Corriere dello Sport.

Leao, 23 ans, a été l’un des meilleurs joueurs du club ces dernières années et a été lié à un transfert massif de 80 millions d’euros à Chelsea au cours de l’été.

Cependant, l’attaquant portugais est heureux de rester à San Siro s’il touche 7 millions d’euros de salaire par an. Les champions de Serie A ne souhaitent pas aller aussi haut, sachant qu’ils ont une clause de libération de 150 millions d’euros dans son contrat actuel.

08h00 BST: Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, dit qu’il n’a pas parlé à Tottenham d’un transfert pour l’attaquant Harry Kane.

Le Bayern cherchait un remplaçant pour Robert Lewandowski au cours de l’été, après son départ pour Barcelone, mais n’a signé que 17 ans Mathys Tél à l’avant.

Salihamidzic a raconté Sport1: “Je n’ai parlé à personne au camp de Harry Kane.

“Nous avons confiance en nos joueurs. Serge [Gnabry]Sadio [Mane], [Eric Maxim] Choupu-Moting et aussi [Mathys] Tél. Ce sont des gars qui devraient grandir dedans. Nous avons huit joueurs pour quatre postes. En fin de compte, vous devez voir ce que le marché a à offrir et nous n’avons trouvé personne meilleur que ce qui était déjà dans notre équipe.”

jouer 1:03 Steve Nicol parle de la performance de Cristiano Ronaldo lors de la défaite 1-0 de Man United contre la Real Sociedad.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Les meilleures stars de Manchester United croient Cristiano Ronaldo veut toujours quitter Old Trafford et a l’œil sur une sortie en janvier, affirme Le soleil. Chelsea, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid et le PSG ont tous refusé la possibilité de signer Ronaldo, 37 ans, cet été, tandis que l’international portugais a rejeté le passage à l’Arabie saoudite.

– Robin Gosens n’a pas réussi à convaincre les patrons de l’Internazionale sur le flanc gauche, ce qui Calciomercato indique pourrait conduire les géants italiens à se déplacer pour le Benfica Alexandre Grimaldo. Le contrat de l’Espagnol se termine à l’été 2023, ils pourraient donc même le signer en tant qu’agent libre.

– Chelsea reste intéressé par le milieu de terrain offensif du Dinamo Moscou Arsen Zakharyan et ont formulé un plan pour poursuivre le jeune de 19 ans dans les mois à venir, écrit Fabrice Romano, qui ajoute que les Bleus voient en lui un talent du présent et du futur. Alors que les conditions personnelles et les frais de 15 millions d’euros ont été entièrement convenus en août, les deux clubs n’ont pas été en mesure de conclure un accord en raison des restrictions britanniques sur les paiements à la Russie au milieu de la guerre en cours en Ukraine.

– Calciomercato a suggéré que la seule raison pour laquelle l’arrière latéral de la Roma Matias Viña n’a pas été en mesure de terminer son déménagement d’été proposé à Galatasaray était temps. L’Uruguayen ayant reçu le feu vert pour partir en Turquie, le rapport indique que les deux clubs ont convenu de revoir l’accord et de finaliser les détails à l’arrivée de janvier.

– Billy Gilmour n’a joué qu’une minute pour Brighton & Hove Albion jusqu’à présent, mais Le soleil affirme que Graham Potter quittant les Seagulls pour prendre le relais à Chelsea a déjà mis le milieu de terrain dans les limbes. L’Écossais aurait rejoint Brighton principalement pour pouvoir jouer sous Potter, et attendra maintenant de voir qui prendra la relève au stade Amex.