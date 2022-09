Un vainqueur à la 89e minute pour Liverpool par Matip a assuré un résultat important pour les Reds. (Photo de Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

LIVERPOOL, Angleterre – Joel Matip a marqué un but tardif pour Liverpool pour assurer une victoire contre l’Ajax dans le groupe A de la Ligue des champions lors de la deuxième journée.

L’équipe de Jurgen Klopp a bien commencé le match, puis s’est effondrée avant leur persévérance payé juste avant le temps additionnel lorsque le défenseur central s’est dirigé pour mettre son équipe devant.

Il s’agit de la première défaite de l’Ajax de la saison, tandis que Liverpool retrouve le chemin de la victoire après un début de saison difficile à la fois en Premier League et en Europe.

Réaction rapide

Liverpool est récompensé pour sa persévérance

Jurgen Klopp a décrit la défaite 4-1 de Liverpool à Naples la semaine dernière comme le pire match de son mandat de sept ans et les Reds ont répondu avec une meilleure performance contre l’Ajax, finalement récompensés pour leur persévérance dans une victoire 2-1. Liverpool méritait l’avance à la 17e minute donnée par le 15e but de Mohamed Salah en Ligue des champions à Anfield – dépassant le record de Steven Gerrard – et aurait facilement pu être plus en avance au moment où l’Ajax a riposté.

Mohammed Kudus a superbement pris son but contre le cours du jeu et Liverpool a visiblement perdu confiance par la suite. Pourtant, bien qu’ils ne soient pas à leur meilleur niveau, les locaux ont continué à se débrouiller et ont trouvé la percée à une minute du temps alors que Joel Matip se dirigeait vers le coin de Kostas Tsimikas. Klopp avait l’air plus soulagé qu’exubérant à la confirmation que le ballon avait franchi la ligne. Ce n’est que la quatrième victoire de Liverpool en neuf matches toutes compétitions confondues, mais cela semblera être un grand pas dans la bonne direction.

Matip capitalise là où Van Dijk ne pouvait pas

Liverpool a terminé ce match avec 23 tirs mais le nombre individuel le plus élevé est venu d’une source improbable : Virgil van Dijk. La vulnérabilité de l’Ajax face aux coups de pied arrêtés – ou vraiment à toute balle haute dans la surface – était évidente et le défenseur central de Liverpool n’a jamais eu de meilleure chance que lorsqu’il n’a pas été marqué par la livraison de Trent Alexander-Arnold à la 35e minute.

Il a forcé Remko Pasveer à un bel arrêt et a de nouveau travaillé le gardien de but de l’Ajax deux minutes avant la pause en rencontrant la livraison de Tsimikas du côté opposé. Van Dijk a réussi quatre efforts en tout – mais c’est Matip qui a bien réussi – après avoir raté une occasion précédente – battant Pasveer pour son troisième but en Ligue des champions et le premier depuis décembre 2013 pour Schalke. C’était aussi son premier but gagnant depuis son arrivée à Liverpool en 2016.

Un sentiment de déjà-vu sur les faiblesses défensives de Liverpool

L’annulation des matches de Premier League du week-end dernier en raison du décès de la reine Elizabeth II a peut-être donné à Liverpool plus de temps pour travailler sur sa défense, mais le but qu’ils ont concédé ici avait une nette impression de déjà-vu et un échec à apprendre des erreurs passées. Pas pour la première fois cette saison, Alexander-Arnold a été jugé insuffisant. Steven Berghuis a dérivé derrière lui pour retirer le ballon où Kudus a eu le temps de se retourner et de déclencher un superbe effort qui s’est écrasé sur la barre transversale d’Alisson.

Le but présentait des similitudes marquées avec le premier match de Jadon Sancho lorsque Manchester United a battu Liverpool 2-1 le mois dernier ; après une autre incursion sur la droite de Liverpool, l’ailier de United a reçu le ballon dans la surface et a eu un âge pour trouver le filet. Liverpool a finalement franchi la ligne, mais le schéma de vulnérabilité ne sera pas passé inaperçu auprès de ses rivaux. Sans jeu jusqu’au 1er octobre, Klopp aura tout le temps de réfléchir à une meilleure façon de le résoudre.

Notes des joueurs

Liverpool : Alisson 6, Alexander-Arnold 6, Matip 7, Van Dijk 6, Tsimikas 7, Elliott 6, Fabinho 6, Thiago 7, Salah 7, Jota 7, Diaz 7.

Sous-titres : Nunez 6, Firmino 6, Milner 6, Bajcetic 6.

Ajax : Pasveer 7, Rensch 7, Timber 7, Bassey 7, Blind 7, Alvarez 7, Taylor 7, Tadic 7, Berghuis 7, Bergwijn 6, Kudus 7.

Sous-titres : Sanchez 6, Grillitsch 6, Brobbey 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Thiago. Il a utilisé le ballon intelligemment et a aidé Liverpool à maintenir la pression sur l’Ajax pendant ses meilleurs moments du match.

PIRE: Elliott. Le joueur de 19 ans a été l’un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison, mais il a eu du mal à avoir un impact significatif ici et a été remplacé alors que Liverpool poursuivait un vainqueur.

Faits saillants et moments marquants

Mo Salah est désormais à quatre buts d’être le joueur africain le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions.

Le Ghanéen de 22 ans a marqué des buts consécutifs pour l’Ajax en Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.

Matip a fourni le drame tardif à Anfield.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Mohamed Salah met fin à une sécheresse de 7 matchs en Ligue des champions, la plus longue de sa carrière.

– Mohammed Kudus a marqué 5 buts lors de ses 4 derniers matchs avec l’Ajax.

– Le 3e but en carrière de Joel Matip à l’UCL et le premier depuis 2013-14 avec Schalke. C’est son premier but gagnant depuis qu’il a rejoint Liverpool.

Suivant

Liverpool : L’équipe de Jurgen Klopp connaît un démarrage lent en Premier League et en Ligue des champions cette saison, et a une série de matches difficiles à venir, malgré le report de son prochain match contre Chelsea. Les Reds affronteront Brighton à domicile le 1er octobre dans le Prem, suivi de leur prochain match de Ligue des champions contre les Rangers le 4 octobre, puis d’une visite aux Emirats le 9 octobre pour affronter Arsenal, qui est en tête du classement. .

Ajax : Les Néerlandais sont partis pour une campagne gagnante en Eredivisie et en Europe, avec des buts qui ne manquent pas. Ils affronteront la quatrième place d’Alkmaar le 18 septembre, puis l’équipe en difficulté Go Ahead Eagles le 1er octobre, suivie d’un match à domicile contre une équipe de Naples enflammée en Ligue des champions.