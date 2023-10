Liverpool déclare qu’une erreur du VAR « a porté atteinte à l’intégrité sportive »

Liverpool a déclaré que l’erreur de l’arbitre assistant vidéo (VAR) qui a entraîné le refus incorrect d’un but de Luis Diaz lors de la défaite 2-1 de samedi à Tottenham « avait porté atteinte à l’intégrité sportive ».

Liverpool, composé de neuf joueurs, a perdu après que Joel Matip ait marqué un but contre son camp dans le temps additionnel, mais ils auraient dû prendre les devants en première mi-temps grâce à Diaz dont le but a été exclu pour hors-jeu.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le VAR n’a pas réussi à annuler la décision incorrecte d’annuler le but, ce qui a conduit l’organisme d’arbitrage anglais PGMOL à publier une déclaration accusant « une erreur humaine importante » dans le match de Premier League.

« Il est clair que les règles du jeu n’ont pas été appliquées correctement, ce qui a porté atteinte à l’intégrité sportive », a déclaré dimanche Liverpool dans un communiqué.

« Il est donc insatisfaisant qu’un délai suffisant n’ait pas été accordé pour permettre de prendre la bonne décision et qu’il n’y ait pas eu d’intervention ultérieure. »

Le PGMOL a déclaré que refuser le but de Diaz était une « erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé grâce à l’intervention du VAR ».

PGMOL a ajouté qu’elle procéderait à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur.

jouer 1:41 L’erreur « remarquable » qui a conduit à une erreur VAR lors des Spurs contre Liverpool Dale Johnson explique la séquence d’événements qui ont conduit au refus incorrect du but de Luis Diaz contre Tottenham.

La déclaration de Liverpool ajoute : « Le fait que de tels échecs aient déjà été classés comme une « erreur humaine importante » est également inacceptable. Tous les résultats devraient être établis uniquement par l’examen et en toute transparence.

« C’est vital pour la fiabilité des décisions futures, car cela s’applique à tous les clubs dont les enseignements sont utilisés pour améliorer les processus afin de garantir que ce type de situation ne se reproduise plus. »

Liverpool a déclaré que le club reconnaissait les pressions subies par les arbitres, mais que l’application de la technologie VAR « aurait dû les atténuer, pas les exacerber », ajoutant qu’ils exploreraient les options disponibles pour les résoudre.

– Ogden : La nouvelle résilience des Spurs en fait une menace en Premier League

Darren England, responsable du VAR, et son assistant Dan Cook ont ​​été remplacés respectivement pour leurs prochains matches à Nottingham Forest-Brentford dimanche et pour le match Fulham-Chelsea de lundi.

Alors que les officiels étaient encore plus surveillés dimanche, le manager de Forest, Steve Cooper, était mécontent de la décision d’expulser Moussa Niakhate lors de leur match nul 1-1 contre Brentford.

« Comme c’était le seul match de la journée en Premier League, le PGMOL avait besoin d’une journée vraiment propre et malheureusement, ils ont obtenu le contraire », a déclaré Cooper.

« Nous voulons tous que les arbitres soient au bon niveau et les aident, mais ils doivent s’aider eux-mêmes. La dernière chose dont ils avaient besoin, c’était de discuter des décisions arbitrales. »

L’entraîneur de Brentford, Thomas Frank, était mécontent que les demandes de penalty de son équipe n’aient pas été étayées par le VAR, en particulier un incident en seconde période lorsque le gardien de Forest Matt Turner a échappé à la punition pour un défi sur l’attaquant Yoane Wissa.

« Les deux ballons de main, certains managers les réclameraient comme pénalités, je ne le ferai pas, mais je détesterais vraiment qu’ils soient donnés contre moi », a-t-il déclaré.

« Cependant, celui de Wissa est un penalty clair. Vous ne pouvez pas passer par l’homme, donc malheureusement c’est une erreur de la part du VAR. »