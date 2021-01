Un regard sur ce qui se passe dans le football européen jeudi:

ANGLETERRE

Liverpool est sans victoire en cinq matches de Premier League et sa défense de titre s’effondre avant un match à Tottenham, qui clôt le 20e tour. Les équipes sont séparées par une place et un point, Liverpool à la cinquième place devant Tottenham. Les champions n’ont pas gagné dans la ligue depuis qu’ils ont battu Crystal Palace 7-0 le 19 décembre, un résultat trois jours après avoir battu Tottenham 2-1 à Anfield grâce à la tête de Roberto Firmino à la 90e minute. Les Spurs sont invaincus à leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

ESPAGNE

L’Athletic Bilbao tente d’y ajouter une impressionnante course en visitant le club de troisième division Alcoyano en huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’Athletic a remporté quatre matches consécutifs une déroute contre Getafe dans la ligue espagnole, une victoire sur Ibiza en huitièmes de finale de la Copa et des victoires consécutives contre le Real Madrid et Barcelone pour décrocher le titre de la Super Coupe d’Espagne. Alcoyano a choqué le Real Madrid lors des 32 derniers matchs, remportant la prolongation avec 10 hommes. Grenade rend visite au club de troisième division Navalcarnero, qui a éliminé Eibar en huitièmes de finale.

ITALIE

Napoli en difficulté accueille Spezia en quarts de finale de la Coupe d’Italie. Napoli a perdu quatre de ses huit derniers matches de Serie A, dont une défaite 3-1 décourageante à Hellas Verona le week-end dernier. Spezia a remporté une victoire contrariée sur la Roma au tour précédent. Le vainqueur affrontera Atalanta en demi-finale à deux manches. L’Atalanta à dix joueurs a battu la Lazio 3-2 mercredi.

___

