Liverpool Crush Bournemouth 9-0, record de pointage égal en Premier League

Liverpool a égalé la plus grande victoire de l’histoire de la Premier League anglaise après un martèlement 9-0 du promu Bournemouth samedi.

L’équipe de Jurgen Klopp a commencé la campagne lentement, avec des matchs nuls surprise contre Fulham et Crystal Palace aggravés par la défaite de lundi contre son rival Manchester United. Mais la redoutable attaque de Liverpool est revenue à son meilleur à Anfield alors que l’équipe enregistrait sa première victoire en championnat et Roberto Firmino et Luis Diaz ont tous deux inscrit deux buts.

Ce n’est que la cinquième fois qu’une équipe marque neuf buts en championnat, Man United (deux fois) et Leicester étant les seules équipes précédentes à avoir gagné 9-0.

Firmino, commençant à la place de la signature estivale suspendue Darwin Nunez, a produit un superbe affichage en première mi-temps, qui a commencé avec Diaz rentrant chez lui sa croix coupée dans les trois minutes suivant le coup d’envoi.

Firmino a ensuite fourni la passe décisive pour le premier but de Harvey Elliott en championnat – une frappe pétillante à distance qui aurait été le but de la journée sans l’étourdissant Trent Alexander-Arnold qui a suivi.

L’attaquant brésilien a inscrit ce but et a célébré l’un des siens peu de temps après en inscrivant un centre dévié – son premier but en championnat à Anfield depuis décembre 2020.

Virgil van Dijk a propulsé le cinquième but de Liverpool sur le coup de la mi-temps, tandis que l’assaut s’est poursuivi juste après la pause sous la forme d’un but contre son camp de Chris Mepham.

Firmino a saisi une seconde de l’après-midi avant de partir sous une standing ovation.

Les buts ne se sont pas arrêtés là, cependant, puisque Fabio Carvalho a marqué son premier pour le club et Diaz a attrapé son deuxième.

