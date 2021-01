Manchester United peut prendre la tête de la Premier League mardi. Un seul point contre Burnley à Turf Moor permettra à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer d’entrer dans l’affrontement de dimanche contre Liverpool à Anfield avec les champions à la traîne dans leur sillage, suscitant l’espoir au sein d’Old Trafford d’un véritable défi pour le titre cette saison.

Ça sonne bien, n’est-ce pas? Les deux clubs les plus grands et les plus prospères de la Premier League – une paire de titans avec 39 titres de champion à eux deux – se battent enfin, face à face, pour le droit de devenir champions d’Angleterre. Depuis le début de la Premier League en 1992-93, United et Liverpool n’ont pas souvent été compétitifs en même temps, donc une véritable course au titre entre les deux clubs serait un événement rare.

Mais attendez un instant. Aussi séduisant que cela puisse être d’imaginer United et Liverpool se battre au cours des quatre prochains mois, la forme récente suggère que l’équipe à surveiller dans la seconde moitié de la saison est en fait Manchester City. Alors que tous les yeux commencent à se concentrer sur les rouges de Liverpool et de Manchester, ce sont les bleus de City qui commencent à se mettre en marche de manière plus convaincante, mais l’équipe de Pep Guardiola continue de glisser sous le radar.

Tout le monde parle de United en tête s’ils évitent la défaite à Burnley – peut-être à cause de la valeur de nouveauté d’un tel événement, étant donné que United fait partie des aussi-rans à peu près depuis leur dernière victoire au titre, sous Sir Alex Ferguson. , de retour en 2013. Mais si City remporte ses deux matchs sur Liverpool, ils passeront également au-dessus de l’équipe de Jurgen Klopp. Si les résultats réussissent cette semaine, City pourrait même être en tête du classement dès dimanche et l’histoire montre que, lorsque City prend le dessus, ils ont tendance à y rester.

Il y a moins de deux mois, après avoir perdu 2-0 à Tottenham Hotspur le 21 novembre, City languissait en 11e position du tableau, avec seulement trois victoires sur ses huit premiers matchs. Après avoir récolté 12 points sur 24 possibles, le club avait réalisé son pire début de saison depuis 12 ans. Les buts s’étaient taris, avec seulement 10 marqués en huit matchs, tandis que des problèmes défensifs avaient vu City enregistrer une différence de buts négative, avec 11 encaissés au cours de cette course.

Sept semaines plus tard, cependant, ils ont marqué 14 buts lors des sept matches de championnat suivants et n’ont concédé que deux fois. City a maintenant le meilleur bilan défensif de la Premier League et, bien que neuf équipes aient marqué plus que les hommes de Guardiola, les roues offensives commencent maintenant à tourner plus couramment à l’Etihad – City en a frappé cinq lors de ses deux derniers matches de championnat – il semble donc que les pièces commencent à se mettre en place.

Des changements subtils ont été de grands facteurs dans le retour à la forme de City. John Stones, un joueur dont la carrière à City semblait s’acheminer vers une fin insatisfaisante après deux saisons difficiles, a commencé six des sept matches de championnat depuis la défaite des Spurs et a formé un partenariat extrêmement prometteur avec Ruben Dias, la signature d’été de 68 millions d’euros de Benfica. Stones et Dias ont donné à City solidité et cohérence à l’arrière et, à leur tour, ont donné à l’équipe la plate-forme pour attaquer avec la certitude que la porte arrière est maintenant fermement fermée.

Manchester City s’est remis d’un mauvais début de campagne en Premier League et est maintenant prêt pour un titre. Getty

En équipe, City s’est également installé et est devenu plus affûté. Certains des joueurs de Guardiola, dont Raheem Sterling et Kevin De Bruyne, ont eu moins de deux semaines de repos cet été en raison d’engagements internationaux à venir si peu de temps après la fin de la campagne de la Ligue des champions de City à Lisbonne à la mi-août. C’était une histoire similaire à United, avec Marcus Rashford, un autre joueur de haut niveau qui avait une pause estivale limitée, et l’équipe de Solskjaer a également commencé lentement.

Alors que des rivaux tels que Liverpool et Tottenham ont bénéficié de périodes de repos prolongées entre les saisons qui ont été écrasées par la pandémie COVID-19, City et United ont dû rattraper leur retard en matière de fitness, ce qui peut expliquer les premières performances extrêmement fluctuantes et résultats. City a perdu 5-2 à domicile contre Leicester City, tandis que United a été battu 6-1 par les Spurs à Old Trafford. On remarque, avec les deux équipes, qu’elles sont désormais beaucoup plus serrées à l’arrière et plus convaincantes à l’avenir.

La victoire 3-1 de la semaine dernière à Chelsea était un exemple de la fluidité retrouvée de City. Avec De Bruyne déployé en tant que faux n ° 9, ils ont déchiré Chelsea sans attaquant reconnu, en raison des problèmes de forme persistants de Sergio Aguero. Le contrat d’Aguero se termine cet été, mais City commence maintenant à montrer qu’il peut prospérer sans l’international argentin car ils ont tellement d’options d’attaque, notamment De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus, Phil Foden et Riyad Mahrez.





La menace d’attaque de City contraste directement avec le bruit des engins à Liverpool. La victoire 7-0 à Crystal Palace le 19 décembre a semblé être un avertissement pour le reste de la ligue, mais elle s’est avérée être flash dans la casserole, les joueurs de Klopp n’ayant réussi qu’un seul but lors des trois matchs suivants contre West Bromwich Albion. , Newcastle United et Southampton.

Liverpool en a remporté cinq, fait match nul cinq et perdu deux de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Seulement quatre fois dans cette course ils ont réussi à marquer plus d’une fois dans un match et c’est cet échec à trouver un deuxième but qui menace de dérailler les espoirs de Liverpool. Oui, ils ont souffert d’un catalogue de problèmes de blessures à des joueurs clés tels que Virgil van Dijk, Joe Gomez et Thiago Alcantara. La perte de Diogo Jota à la suite d’une blessure au genou a également eu un impact sur la menace de but de Liverpool. Mais il y a aussi un sentiment de fatigue, mentalement et physiquement, avec Liverpool qui ne semble pas affecter City ou United pour le moment.

Cependant, les semaines à venir jouent également en faveur de City. Ils affronteront Brighton & Hove Albion et Crystal Palace à domicile cette semaine avant un affrontement difficile contre Aston Villa le 20 janvier. Mais ils s’attendront à gagner des matchs contre West Brom, Sheffield United et Burnley avant de se rendre à Anfield le 6 février.

D’ici là, City sera probablement en tête du classement, à en juger par les listes de matches face à Liverpool et United. Liverpool affronte United et les Spurs et fait un voyage difficile à West Ham United, avant de jouer à City, tandis que United a son match à Anfield, plus un voyage à Arsenal et un match à domicile contre Everton, au cours de la même période.

United est certainement mieux placé pour défier qu’à tout moment dans l’ère post-Ferguson et des victoires consécutives à Turf Moor et Anfield cette semaine confirmeront leur statut de véritable force dans la course au titre. Mais tout indique que City est l’équipe qu’ils doivent tous battre, malgré l’appétit pour cette saison de résumer un second tour entre Liverpool et United.