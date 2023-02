Liverpool contre Everton – Rapport de match de football – 13 février 2023

L’attaquant de Liverpool Cody Gakpo a marqué son premier but pour le club alors qu’ils mettaient fin à une course lamentable en battant les rivaux de la ville en difficulté Everton 2-0 à Anfield en Premier League lundi.

Mohamed Salah a ouvert le score à la 36e minute, rejoignant Darwin Nunez sur la contre-attaque juste après qu’Everton ait raté une glorieuse double chance de prendre les devants, avec Dwight McNeil se rapprochant et James Tarkowski frappant le poteau.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’attaquant néerlandais Gakpo a prolongé l’avance au début de la seconde moitié d’un derby typiquement rapide du Merseyside pour son premier but lors de son septième match pour Liverpool depuis son arrivée du PSV Eindhoven pour 37 millions de livres (44,91 millions de dollars).

Liverpool a commencé le match après avoir perdu trois de ses quatre derniers matches de championnat tout en concédant neuf buts et en marquant un, tandis qu’Everton espérait tourner la page sous le nouveau manager Sean Dyche après une victoire choc sur les leaders Arsenal la dernière fois.

Mais l’équipe de Juergen Klopp à Liverpool était plus forte et plus nette que ses voisins et a remporté sa première victoire en championnat de 2023 pour se hisser à la neuvième place du tableau avec 32 points après 21 matchs.

Everton a été laissé dans la zone de relégation avec 18 points en 22 matches, à un point de la zone de sécurité.

Choix de l’éditeur

“C’est une énorme victoire pour nous”, a déclaré Salah. “Nous avons eu une semaine parfaite pour nous entraîner et les joueurs étaient tellement excités et nous ne pouvions pas attendre que le match change tout et j’espère que c’était un début.

“Je sais que Darwin est très rapide donc ils ont eu un corner et nous avons joué un une-deux. Je savais qu’il allait jouer le ballon dans l’espace donc j’ai couru aussi vite que possible et j’ai marqué donc c’est le plus important chose.”

Liverpool connaît peut-être une saison torride selon ses propres normes élevées, ayant raté le titre de champion contre Manchester City le dernier jour de la saison dernière, mais ils ont encore une lueur d’espoir de se qualifier pour la Ligue des champions.

Ils traînent Newcastle United en quatrième position de neuf points et ont un match en moins du côté d’Eddie Howe, tandis que la confiance de Gakpo devrait être renforcée après avoir marqué son premier but.

Salah, qui était co-meilleur buteur de la Premier League la saison dernière, sera également soulagé d’avoir marqué son premier but en championnat depuis son but contre Leicester City le 26 décembre.

Klopp a été stimulé par le retour de l’attaquant Diogo Jota, qui a fait sa première apparition depuis qu’il s’est blessé au mollet en octobre lorsqu’il est entré en jeu à la 70e minute.

L’influent défenseur Virgil van Dijk, quant à lui, était sur le banc après s’être blessé aux ischio-jambiers début janvier.

Les difficultés de Liverpool cette saison sont pâles par rapport à celles d’Everton, qui a limogé le mois dernier Frank Lampard, le septième manager à être licencié par le propriétaire Farhad Moshiri depuis 2017.

“Nous avons donné deux buts au compteur et c’est extrêmement décevant”, a déclaré le défenseur d’Everton Conor Coady.

“Il est important que nous continuions à écouter le manager chaque jour et nous devons y retourner. Ce n’est pas le fait que nous ayons raté les occasions, nous avons frappé le poteau, mais donner des compteurs, c’est ce pour quoi ils sont bons, nous devons regardez-vous et voyez où nous pouvons arranger les choses.”