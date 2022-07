Liverpool contre Crystal Palace – Rapport de match de football – 15 juillet 2022

SINGAPOUR – À la deuxième demande, Liverpool est opérationnel dans ses préparatifs pour la prochaine campagne alors qu’il se dirige vers une victoire amicale 2-0 contre Crystal Palace au stade national de Singapour vendredi soir.

Trois jours après avoir ouvert leur pré-saison avec une défaite 4-0 contre Manchester United en Thaïlande, les hommes de Jurgen Klopp ont produit une démonstration beaucoup plus cohérente contre Palace, une autre équipe de Premier League, pour le plus grand plaisir de la majorité des 50 270 personnes présentes – avec des buts de la Jordanie. Henderson et Mohamed Salah assurent la victoire.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Bien que Klopp était sans les services du duo blessé Alisson Becker et Diogo Jota, et a choisi de ne pas commencer l’égalité avec Virgil van Dijk et Salah, il était toujours en mesure d’envoyer une formidable formation de départ avec des noms tels que Henderson, Luis Díaz et Roberto Firmino.

Il ne leur a fallu que 12 minutes pour ouvrir le score lorsqu’une balle en diagonale recherchée de James Milner a trouvé Harvey Elliott sur la droite et le jeune à son tour a parfaitement pesé une réduction tout aussi inventive au bord de la surface, ouvrant la voie à Henderson. curl un premier effort dans le coin le plus éloigné.

Comme il l’a fait contre United, Klopp n’était pas opposé à apporter des changements en profondeur à son équipe dans le but d’obtenir des minutes dans toute son équipe, envoyant une équipe complètement différente pour la seconde mi-temps.

Moins d’une minute après son arrivée au redémarrage, Salah a attiré le rugissement le plus fort de la soirée lorsqu’il a ajouté une seconde pour Liverpool – jouant un intelligent une-deux avec Trent Alexander-Arnold et sautant à l’intérieur d’un défi avant de tirer un coup qui avait l’air avoir pris une légère déviation sur son chemin devant un Vicente Guaita confondu.

Maintenant en route vers la victoire, la cerise sur le gâteau aurait été un objectif pour la signature estivale de Darwin Nunez, qui a reçu sa juste part de critiques de la part des fans de l’opposition pour un échec flagrant contre United.

Deux fois, il a trouvé des ouvertures à l’intérieur de la zone, seulement pour être refusé par Guaita, tandis que son camarade nouveau garçon Fabio Carvalho s’est également rapproché avec un effort qui était destiné au coin inférieur jusqu’à un arrêt opportun du bout des doigts du gardien du palais.

Pourtant, l’échec de Liverpool à ajouter plus de buts à son décompte n’a pas réussi à enlever l’éclat d’une performance améliorée alors qu’ils continuent de se développer vers le début de la nouvelle saison.