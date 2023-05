Liverpool contre Brentford : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 1h Les équipes

maintenant 12h35 HAE 5 minutes : C’est encore Onyeka contre Van Dijk, mais cette fois, le défenseur de Liverpool glisse imprudemment dans le dos du milieu de terrain de Brentford. C’est un défi inutile et il entre assez correctement dans le livre.



il y a 1 m 12h34 HAE 4 minutes : Henry fait du bon terrain sur la gauche et est bloqué par Konaté. Un coup franc. Tout le monde s’aligne sur le bord de la surface de Liverpool. Le ballon est balayé à droite pour Onyeka, dont le centre est dégagé de la tête par Van Dijk.



il y a 2 m 12h33 HAE 2 minutes : Un démarrage lent, au cours duquel Anfield suggère collectivement, comme les fans du Celtic le week-end dernier, où le couronnement doit être stocké pour être conservé en toute sécurité.



il y a 4 mois 12h31 HAE Brentford lance le match. Ils donneront des coups de pied vers le Kop dans cette première mi-temps.



il y a 6 mois 12h29 HAE Les équipes sont de sortie ! Liverpool en rouge, Brentford en bleu ciel. Nous partirons bientôt. Mais d’abord, un intermède musical. Liverpool a été incité de manière passive-agressive à jouer l’hymne national en l’honneur du couronnement du roi Charles III, bien que les pouvoirs en place sachent très bien qu’en termes de serment d’allégeance à la couronne, les habitants d’Anfield enregistrent un score de zéro absolu sur l’Ibrox-o-meter™ breveté du Guardian. Alors le voici, sortant tristement du haut-parleur, pour rencontrer des résultats prévisibles. Une cacophonie de huées, quelques chants forts et répétés de « Liverpool, Liverpool », puis beaucoup plus de huées, après quoi une chanson beaucoup plus populaire, You’ll Never Walk Alone, remet l’endroit en équilibre.

il y a 21 mois 12.14 HAE Jurgen Klopp parle à Sky : « C’est un dur à cuire… ils sont tellement intelligents… tout le club est monté depuis des années… c’est vraiment génial… ils sont très créatifs et super dangereux… ils sont très bien organisés… contre-attaquent vraiment bien… coacher tout un du coup c’est encore une vraie joie parce qu’on a tous des choses différentes à penser… d’habitude on ne peut pas faire ça en plein milieu d’une saison mais on n’avait rien à perdre… depuis ça se passe bien… on n’en est pas là, même pas près, on Je dois beaucoup m’améliorer, mais le départ est assez bon pour continuer. … et Thomas Frank aussi : « C’est un énorme défi… c’est l’un des terrains les plus difficiles à atteindre au monde… nous ne pouvons pas attendre… nous savons que nous pouvons rendre les choses difficiles… nous avons une chance… mais nous sommes également très conscients que ces gars-là venez voler et ce sera très difficile.



il y a 1h 11h36 HAE Liverpool apporte trois changements à son onze de départ après la victoire sommaire 1-0 sur Fulham au cours de la semaine. Diogo Jota, Cody Gakpo et Andy Robertson sont de retour, aux dépens de Luis Diaz, Jordan Henderson et Kostas Tsimikas, qui tombent tous sur le banc. Brentford apporte deux changements au XI qui a commencé sa victoire 2-1 contre Nottingham Forest samedi dernier. Mathias Jorgensen et Frank Onyeka poussent Mikkel Damsgaard et Kevin Schade sur le banc.