Jurgen Klopp est allé vers Ralph Hasenhuttl et lui a donné un coup de poing juste avant la fin.

C’était une marque de respect réticent, une démonstration d’appréciation encore à peu près permise en ces temps socialement éloignés après que le duo venait de subir la bataille de volontés la plus remarquable sur la ligne de touche.

Ce fut un jeu brillant, plein d’énergie, de passion, de pression et une preuve supplémentaire que même les champions en titre sont vulnérables et battables dans cette saison sans précédent et unique.

Au coup de sifflet final, le manager de Southampton, Hasenhuttl, tomba à genoux, il avait les larmes aux yeux car la victoire signifiait tout pour lui. Les managers ont crié tout au long et ont montré autant de passion que n’importe lequel de leurs joueurs lors d’un match brillant.

Soudainement, nous avons une vraie course au titre entre nos mains et si Manchester United gagne à Burnley la semaine prochaine, ils obtiendront trois points d’avance et c’est la dernière d’une saison, ils sont en tête depuis leur dernière victoire sous Sir Alex Ferguson en 2012 / 13.

Manchester City est là aussi, se rapprochant d’une équipe de Liverpool qui est après tout humaine, ramenée sur terre par une liste de blessures paralysantes et un calendrier de rencontres exigeant qui s’avère être le test ultime.

Cette fois, c’était Danny Ings avec son 50e but en Premier League, a marqué son ancien club après seulement deux minutes et Liverpool ne pouvait tout simplement pas trouver un moyen de revenir.

Incroyablement, Liverpool, malgré toute sa pression et 67% de possession, n’a pas réussi un tir cadré avant la 75e minute, qui est la dernière d’un match depuis qu’ils ont joué à Newcastle en décembre 2015.