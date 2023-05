Liverpool contacte PGMOL au sujet des décisions de Gakpo et Mings lors du tirage au sort d’Aston Villa

Liverpool a demandé des explications au directeur de l’arbitrage Howard Webb sur les deux décisions controversées qui leur ont été défavorables lors du match nul 1-1 de samedi contre Aston Villa.

Les officiels déconcertés d’Anfield ont contacté les officiels du match professionnel (PGMOL) pour demander des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles le défenseur de Villa Tyrone Mings n’a pas été expulsé en première mi-temps pour un défi de taille sur Cody Gakpo qui a laissé de profondes marques de clous sur la poitrine du Néerlandais.

L’incident a été examiné par l’arbitre assistant vidéo (VAR), mais Tony Harrington a conseillé à l’arbitre John Brooks de s’en tenir à sa décision initiale d’un carton jaune.

En seconde période, Gakpo avait un but exclu après que Harrington ait recommandé que Brooks se rende sur le moniteur pour évaluer un éventuel hors-jeu contre Virgil van Dijk dans la préparation.

Après un long délai, Brooks a décidé que le défenseur de Villa Ezri Konsa n’avait pas délibérément joué le ballon avant qu’il n’atteigne Van Dijk et l’a refusé. Jurgen Klopp, qui regardait depuis les tribunes pendant qu’il purgeait son interdiction de ligne de touche, était convaincu que les rediffusions prouvaient que Konsa avait déplacé sa jambe vers le ballon.

Liverpool a annulé tardivement le premier match de Jacob Ramsey grâce à l’égalisation tardive de Roberto Firmino lors de ses adieux à Anfield.

S’exprimant après le match de samedi, Klopp a déclaré: « Je ne sais pas si vous avez vu Cody, mais il a trois énormes marques sur la poitrine. Vous ne pouvez pas faire cela sans commettre une faute appropriée.

« J’ai demandé à l’arbitre pourquoi le but hors-jeu était un but hors-jeu. Les situations de hors-jeu devraient être assez claires. Il m’a expliqué que c’est une décision subjective. Il pense que c’était une action non délibérée du défenseur, je pense que c’est (délibéré).

(Photo : Getty Images)