Liverpool a nommé Andreas Schlumberger au poste nouvellement créé de responsable de la récupération et de la performance.

Jurgen Klopp a travaillé avec Schlumberger au Borussia Dortmund et la réunion intervient dans le cadre de plusieurs changements dans les coulisses.

Il vient de Schalke et sera chargé d’aider le joueur à réintégrer la première équipe alors qu’il se remet de blessures.

Le rôle du joueur de 54 ans le verra communiquer avec Andreas Kornmayer, le responsable du conditionnement physique et du conditionnement, et le directeur du physio Lee Nobes et le Dr Jim Moxon, le médecin du club.

Klopp a tenu à nommer Schlumberger car il connaît les exigences qui seront imposées aux joueurs.

Son ancien club, Schalke, a des difficultés financières et était donc prêt à sanctionner le déménagement alors que leurs problèmes de Bundesliga se poursuivent.

L’Allemand a travaillé avec plusieurs grands clubs dont le Bayern Munich et le Borussia Monchengladbach.

Schlumberger a également travaillé avec les équipes de jeunes allemandes.