Liverpool conclut presque un accord avec la star de Brighton Alexis Mac Allister: rapport

Liverpool serait en train de signer un contrat avec la star de Brighton Alexis Mac Allister. Alors que le patron Jurgen Klopp envisage de remodeler toute son équipe la saison prochaine, un milieu de terrain avec une approche offensive sera nécessaire. Mac Allister est considéré comme le candidat idéal pour ce poste et Liverpool a presque confirmé l’accord pour acquérir les services du jeune argentin, selon un rapport du média argentin TyC Sports. Le rapport ajoute que les Reds concluront l’accord avant le 10 juin, date à laquelle les joueurs quitteront leurs clubs respectifs en raison de leurs obligations internationales. Le prix de Mac Allister devrait être finalisé dans les prochains jours tandis que Liverpool n’a pas encore reçu de signal vert des responsables de Brighton.

En dehors de Liverpool, Mac Allister serait passé sous le radar d’un autre club de Premier League, Manchester City. Un rapport du Mirror a déclaré que Pep Guardiola semble être intéressé par le milieu de terrain de 24 ans, qui peut remplacer Ilkay Gündogan. Mais compte tenu de la relation de longue date du footballeur vétéran avec City, Gundogan pourrait prolonger son contrat et rester à l’Etihad pendant quelques saisons supplémentaires.

Après avoir traversé une saison décevante, Liverpool a sérieusement besoin de modifications dans le milieu de terrain. Plusieurs joueurs existants, dont Naby Keita et James Milner, sont sur le point de mettre fin à leur égalité avec les Reds. Un autre camarade de longue date, Jordan Henderson n’est pas non plus très à l’aise pour jouer en tant que milieu de terrain offensif, tandis que les problèmes de blessures fréquents de Thiago Alcantara concernent également Klopp. Dans ce scénario, Liverpool est à la recherche de joueurs plus jeunes et plus robustes, qui peuvent facilement faire face au nouveau système rapide de Klopp.

Non seulement Alexis Mac Allister, mais Liverpool garde également un œil sur un autre jeune milieu de terrain Dominik Szoboszlai, qui joue actuellement en Bundesliga pour le RB Leipzig. Selon un rapport de 90min, les géants de la Premier League ont envoyé des éclaireurs pour regarder la performance de Szoboszlai contre le Bayern Munich le samedi 20 mai. Szoboszlai n’a pas déçu les éclaireurs de Liverpool alors que le Hongrois a marqué le dernier but de la victoire dominante 3-1 de Leipzig.

Dominic Szoboszlai a été un élément clé du RB Leipzig cette saison.