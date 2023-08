Liverpool compte sur Núñez. Il a livré à Newcastle

Darwin Núñez a marqué deux fois alors que Liverpool revenait au score à Newcastle dimanche pour s’imposer 2-1. James Gill – Danehouse/Getty Images

Il a fallu un an à Darwin Núñez pour avoir un impact à Liverpool, mais il n’aurait pas pu mieux chronométrer. Deux buts de l’attaquant uruguayen en tant que remplaçant tardif à Newcastle United dimanche ont transformé la défaite en victoire de l’équipe de Jurgen Klopp et, peut-être, nous ont enfin montré de quoi il s’agissait.

Depuis son arrivée dans le cadre d’un transfert record du club depuis Benfica à l’été 2022 dans le cadre d’un accord qui pourrait éventuellement coûter 85 millions de livres sterling à Liverpool, Núñez a soufflé le chaud et le froid. Il a montré des aperçus de capacités de classe mondiale, mais le plus souvent, ces brefs éclairs ont été éclipsés par une mauvaise finition, une prise de décision erratique et une courte mèche que les adversaires ont déclenchée pour détourner son attention et le mettre au bord d’un handicap. fois.

Mais il y a toujours eu quelque chose chez Núñez. C’est un diamant brut qui nécessitera du temps pour être transformé en article fini, mais sa capacité à frustrer les fans, ses coéquipiers et Klopp a vu le joueur de 24 ans aborder cette saison avec des doutes quant à savoir s’il peut être la vraie affaire. pour Liverpool.

Deux buts cruciaux à St. James’ Park, qui ont assuré une victoire 2-1 à Liverpool malgré la réduction à dix joueurs par un carton rouge à la 28e minute pour le capitaine Virgil van Dijk, ne dissiperont pas définitivement ces doutes, mais la manière impitoyable dans lequel Núñez a tenté sa chance aura été un énorme soulagement pour Klopp car son équipe a plus que jamais besoin que Núñez soit bon cette saison.

« Núñez a réalisé une super performance », a déclaré Klopp. « Il était visiblement excité de ne pas avoir commencé. C’est clair qu’il n’est pas content. C’est le début de la saison, nous devons trouver de la stabilité et des résultats, mais il jouera, cela ne fait aucun doute.

« Mais il a marqué deux buts et il n’arrive pas à se débarrasser de son sourire. »

Ayant été signé dans le cadre du plan de Liverpool pour un avenir sans Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, Núñez a connu une première saison difficile à Anfield. Il n’a marqué que neuf buts en Premier League, et six autres dans d’autres compétitions, donc son bulletin de fin d’année aura été au mieux de cinq sur dix.

Mais avec Firmino quittant le club à la fin de son contrat cet été – 12 mois après le transfert de Mané au Bayern Munich – seul Salah reste parmi les trois premiers vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League du club. Núñez pour livrer. Il n’a toujours pas commencé un match cette saison, Klopp l’utilisant depuis le banc des remplaçants lors de chacun des trois matches de Liverpool jusqu’à présent, ce qui indique que l’entraîneur de Liverpool ne sait toujours pas comment tirer le meilleur parti de sa signature la plus chère.

La première occasion de Núñez à Newcastle a montré pourquoi Klopp nourrit des doutes. Se précipitant sur un ballon en profondeur, Núñez a gâché son contrôle et, en quelques secondes, Harvey Barnes a presque donné l’avantage à Newcastle 2-0 à l’autre bout.

Mais le principal point positif de Núñez est que, malgré les erreurs et les occasions manquées, il a la capacité d’effacer les points négatifs et de repartir. Et lorsqu’il a marqué l’égalisation sur une occasion presque identique à celle qu’il avait ratée quelques instants plus tôt, c’est avec un tir clinique en face du but que seul l’attaquant le plus en forme tentait habituellement.

Trouver un moyen d’inciter Núñez à saisir régulièrement ces occasions est le défi de Klopp, mais c’est un défi qu’il persévérera. Le joueur a de tels attributs en termes de rythme, de mouvement et de finition (quand il arrive) que Liverpool sait qu’il a un attaquant qui pourrait éventuellement marquer entre 20 et 30 buts par saison.

Lorsque Núñez a marqué le but vainqueur, après avoir été libéré par la passe de Salah, c’était une autre finition cool au-delà du gardien Nick Pope qui a tourné en dérision sa réputation de joueur qui rate plus qu’il ne marque. Le problème avec Núñez est qu’il marque les occasions difficiles et a du mal avec les occasions apparemment faciles, mais corriger ce défaut devrait être possible avec le temps passé sur le terrain d’entraînement.

Le fait que Núñez ait même réussi à sauver et à gagner ce match pour Liverpool témoigne de la détermination au sein de l’équipe de Klopp.

Ils ont été dépassés par Newcastle pendant de longues périodes, mais après avoir perdu Van Dijk suite à une faute imprudente sur Alexander Isak, ils ont trouvé un moyen de résister à l’équipe locale assez longtemps pour rester dans le match. Le gardien Alisson Becker a réalisé des arrêts cruciaux, dont un de Miguel Almirón empêchant Newcastle de prendre l’avantage 2-0 à la mi-temps, et l’équipe locale n’a pas trouvé le moyen de marquer le deuxième et de tuer le match.

« Nous aurions dû mettre le match au lit et c’est probablement la chose avec laquelle nous nous en prenons tous », a déclaré le manager de Newcastle, Edde Howe. « Nous avons eu beaucoup d’occasions et d’action dans le but. Leur gardien a réalisé l’un des meilleurs arrêts que j’ai vu en direct d’Almirón et ce n’était tout simplement pas pour nous.

« Les moments et les occasions ont été présents jusqu’à la fin, mais nous avons manqué d’instinct de tueur. »

Cependant, c’est Núñez qui a fait preuve de cet instinct de tueur et sa contribution a permis à Liverpool de remporter le match. Ce fut son plus grand moment sous le maillot de Liverpool, le jour où il a vraiment fait la différence lorsque la pression était forte.

Núñez doit désormais en faire la norme plutôt qu’un moment fort rare.