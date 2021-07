Liverpool complot pour le dépliant espagnol Adama Traoré

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Liverpool traque l’Espagnol Traoré

Liverpool pourrait être prêt à faire son prochain pas sur le marché des transferts avec Initié au football signalant que le club s’est renseigné sur Adama Traoré.

Le rapport affirme que Jurgen Klopp aime l’ailier des Wolves qui était lié à un retour en 2020 après une campagne impressionnante mais, après avoir marqué seulement deux buts et deux passes décisives la saison dernière en 37 apparitions, Liverpool pourrait maintenant chercher à négocier un prix inférieur que les 35 millions de livres sterling qui ont été répandus en janvier.

Alors que Traoré n’a joué que 13 minutes de la campagne espagnole de l’Euro 2020 contre la Slovaquie avant que sa nation ne se retire aux tirs au but contre l’Italie mardi soir, il est entendu que les Reds pensent que la star des Wolves pourrait ajouter de la polyvalence aux trois premiers, après avoir impressionné en jouant sur les deux. côtés du terrain.

Le joueur de 25 ans rejoindrait Diogo Jota, qui a déménagé des Wolves à Liverpool l’été dernier pour 41 millions de livres sterling.

Le pilote espagnol Adama Traoré a été lié à un déménagement à Liverpool, mais les Wolves seront-ils heureux de négocier? David Ramos/Getty Images

Potins de papier

– L’avenir de Franck Kessie n’est pas clair avec le milieu de terrain qui n’a pas encore conclu un nouveau contrat avec l’AC Milan, écrit Calciomercato. Le rapport indique que des clubs comme la Juventus et l’Internazionale ont manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain ivoirien qui captive les yeux des meilleurs clubs européens depuis qu’il est devenu un habitué du San Siro. Le joueur de 24 ans a marqué 13 buts et aidé trois fois alors qu’il occupait le 6e rang pour Milan la saison dernière.

– Elseid Hysaj signera un contrat avec la Lazio après être devenu agent libre cet été. Calciomercato dit que l’accord sera bientôt annoncé avec Maurizio Sarri passionné par l’arrière latéral de Naples. Le joueur de 27 ans joue principalement sur le côté gauche de la défense mais est polyvalent, ayant joué du flanc droit lors de ses 29 apparitions pour Napoli la saison dernière.

– Fabrice Romano rapporte que Gênes pourrait chercher à signer Asmir Begovic. Le gardien de but est disponible sur un transfert gratuit cet été après avoir passé la saison dernière avec Bournemouth où le club n’a pas réussi à obtenir une promotion en Premier League. Le joueur de 34 ans a une certaine expérience en Serie A après un prêt avec l’AC Milan en 2020.

– Le PSG veut tenter la Lazio Joaquin Corréa au Parc des Princes, selon Le10Sport. L’attaquant a contribué à 16 buts en 33 matchs en Serie A la saison dernière, et il est rapporté que Mauricio Pochettino souhaite ajouter l’attaquant argentin à son arsenal offensif. Un accord coûtera environ 45 millions d’euros.

– L’AS Roma est sur le point de confirmer la signature des Wolves Rui Patricio dans un contrat de 13 millions d’euros, dit Fabrice Romano. Le gardien portugais est sur le radar du club italien depuis la prise en charge de José Mourinho et remplacera Pau López qui s’apprête à rejoindre Marseille.

– Internazionale devrait bloquer toute nouvelle sortie du club après avoir confirmé la vente de Achraf Hakimi. Fabrice Romano écrit que Simone Inzaghi n’autorisera aucun autre joueur à partir en raison de l’intérêt récent pour Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. La Beneamata cherchent à obtenir un nouveau contrat pour la star argentine Martinez, qui devrait participer à la finale de la Copa America contre le Brésil ce week-end.