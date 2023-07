Liverpool clôture un transfert de 70 millions d’euros pour Szoboszlai du RB Leipzig

Le milieu de terrain du RB Leipzig Dominik Szoboszlai se dirige vers Anfield. Maja Hitij/Getty Images

Liverpool se rapproche de la signature du milieu de terrain du RB Leipzig Dominik Szoboszlai, ont déclaré des sources à ESPN.

Liverpool a activé une clause de libération dans le contrat de Szoboszlai, qui serait de l’ordre de 70 millions d’euros (76 millions de dollars), ont indiqué des sources.

Szoboszlai, 22 ans, devrait se rendre à Liverpool ce week-end pour un examen médical, ayant déjà convenu de conditions personnelles. Si le déménagement se concrétise, il deviendra la deuxième signature estivale de Liverpool après l’arrivée d’Alexis Mac Allister de Brighton pour un montant initial de 35 millions de livres sterling.

L’international hongrois est un milieu de terrain offensif qui a marqué 10 buts et fourni 13 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues pour Leipzig la saison dernière. Il serait le deuxième grand départ de l’équipe de Bundesliga, après que Christopher Nkunku a rejoint Chelsea pour 60 millions d’euros plus tôt dans la fenêtre de transfert, et avait précédemment suscité l’intérêt de Newcastle.

Renforcer son milieu de terrain a été l’un des principaux objectifs du patron de Liverpool, Jurgen Klopp, cet été, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner ayant tous quitté le club.