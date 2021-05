Liverpool, Chelsea ou Leicester à manquer?

Manchester City et Manchester United ont déjà réservé leurs places en Ligue des champions la saison prochaine, mais deux places sont encore à gagner en Premier League et cela pourrait aller jusqu’au bout.

TABLEAU DE LA PREMIER LIGUE Équipe Pld Pts GD 3. Leicester 36 66 +21 4. Chelsea 36 64 +22 5. Liverpool 35 60 +20 6. West Ham 36 59 +10 7. Tottenham 35 56 +20 8. Everton 35 56 +4

Chelsea et Leicester City ont ouvert la course après avoir perdu de manière inattendue à domicile contre Newcastle United et Arsenal respectivement. Et avec la rencontre des deux équipes à Stamford Bridge mardi, trois jours après que Leicester ait battu Chelsea 1-0 en finale de la FA Cup (diffuser une rediffusion sur ESPN +, États-Unis uniquement), cela signifie que Liverpool a l’espoir de battre le top quatre.

Qui se qualifie pour l’Europe?

Ligue des champions: 1, 2, 3, 4

Ligue Europa: 5, 6

Ligue de conférence Europa: 7

Voici ce que les équipes doivent faire pour se qualifier pour la Ligue des champions.

3. Leicester City (36 matchs, 66 points)

Jeux restants: Chelsea (a), Tottenham (h)

Chelsea et Leicester ont tous deux le week-end pour la finale de la FA Cup. Cela signifie que leur image de qualification pourrait être différente au moment où les deux clubs s’affronteront mardi.

Mais si Liverpool et West Ham gagnent tous les deux ce week-end, c’est une tâche très simple pour les hommes de Brendan Rodgers: gagner à Chelsea et ils ont obtenu une place en Ligue des champions.

S’ils font match nul, la qualification sera toujours entre leurs mains, mais ils devront peut-être battre Tottenham le dernier jour pour rester devant Chelsea.

Perdez contre Chelsea et Leicester serait presque certain de rater le top quatre si Liverpool remportait ses trois matchs restants.

4. Chelsea (36 matchs, 64 points)

Jeux restants: Leicester (h), Aston Villa (a)

BREAKERS DE TABLE 1. Points 2. Différence d’objectifs 3. Buts marqués 4. Points en tête-à-tête 5. Buts en tête-à-tête à l’extérieur 6. Playoff

Si Chelsea peut battre Leicester en championnat, une place en Ligue des champions est de retour entre ses propres mains et, en raison de la différence de buts inférieure de West Ham, ils n’auraient qu’à égaler le résultat des Foxes le dernier jour.

Un match nul contre Leicester et Chelsea pourrait avoir besoin de l’aide des autres pour grimper au-dessus de Leicester ou de Liverpool.

Perdez contre Leicester, et les espoirs de Chelsea de faire la Ligue des champions de la saison prochaine ne seront plus qu’un fil et ils devront peut-être battre Manchester City lors de la finale de cette année à Porto le 29 mai.

5. Liverpool (35 matchs, 60 points)

Jeux restants: West Brom (a), Burnley (a), Crystal Palace (h)

Les hommes de Jurgen Klopp n’auront peut-être besoin que de quatre points pour se classer parmi les quatre premiers, si Chelsea perd ses deux matchs restants. Mais en réalité, Liverpool cherchera à gagner les trois matches.

Leur destin n’est pas tout à fait entre leurs propres mains, car ils pourraient toujours finir derrière Leicester sur les buts marqués si les Foxes perdaient contre Chelsea, puis battaient fortement Tottenham. Mais neuf points sont presque certains de donner à Liverpool une place en Ligue des champions.

Mardi, les Reds auront une image plus claire de ce qui est exigé de leurs deux derniers matches.

Quelqu’un d’autre?

West Ham, Tottenham et Everton ont encore une chance mathématique, mais ils ont besoin d’un miracle. Arsenal a tout espoir de se classer 7e pour l’UEFA Europa Conference League.