Liverpool, Chelsea Face-off en Premier League

Un regard sur ce qui se passe dans le football européen jeudi:

ANGLETERRE

Une place dans le top quatre de la Premier League est en jeu dans la rencontre entre Liverpool et Chelsea, deux équipes qui devaient se battre pour le titre cette saison. La défense du titre de Liverpool s’est effondrée principalement à cause d’une mauvaise série de blessures, plongeant les champions à la sixième place. Chelsea, qui a dépensé près de 300 millions de dollars pour de nouveaux joueurs pour cette saison, a retrouvé une certaine forme après le changement de manager Thomas Tuchel est venu pour le licencié Frank Lampard en janvier et est invaincu après neuf matchs, mais n’est toujours qu’à la cinquième place. Le vainqueur grimperait au-dessus de West Ham pour prendre la quatrième place. Everton, septième, est à égalité de points, Liverpool se préparant à un match à l’avant-dernier West Bromwich Albion, tandis que Fulham pourrait sortir de la zone de relégation à la différence de buts en battant Tottenham à domicile.

ESPAGNE

Levante et l’Athletic Bilbao joueront en demi-finale de la Copa del Rey, le vainqueur rencontrant Barcelone lors de la finale du 17 avril à Séville. Barcelone a éliminé Séville mercredi. Levante, disputant les demi-finales de la Copa pour la première fois en 86 ans, a tenu l’Athletic à un match nul 1-1 lors du match aller à Bilbao. L’Athletic est le deuxième club le plus titré de la compétition avec 23 titres. Il participera à la finale reportée de la saison dernière contre la Real Sociedad, sa rivale du Pays basque, le 3 avril.

ITALIE

L’Inter Milan peut prolonger son avance en tête de la Serie A avec une victoire à Parme, menacée de relégation. L’équipe d’Antonio Contes peut s’écarter de six points de la deuxième place de l’AC Milan après que les Rossoneri aient été tenus à un nul 1-1 à domicile par l’Udinese mercredi. L’Inter a remporté six de ses sept derniers matches de championnat, marquant 17 buts et n’en concédant qu’un seul. Parme est deuxième à partir du bas, à six points de la sécurité. Il a fait match nul 2-2 à ses deux derniers matches après avoir mené 2-0 dans les deux. Il a également fait match nul 2-2 à l’Inter en octobre.