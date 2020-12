Liverpool, Manchester City et Chelsea arboreront le drapeau de la Premier League lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’élimination de Manchester United ne laisse que trois équipes anglaises dans la compétition d’élite européenne pour les huitièmes de finale.

Alors que les Red Devils entreront en Ligue Europa, leurs trois rivaux nationaux ont tous pu dominer leurs groupes.

Cela les place dans une position favorable car ils sont en ligne pour affronter l’un des huit autres finalistes dans les 16 derniers.

Ils éviteront les autres vainqueurs de groupe de la Juventus, du Borussia Dortmund, du Bayern Munich, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain lorsque le tirage au sort des 16 derniers aura lieu le lundi 14 décembre.

Mais il y a encore des liens difficiles qui pourraient nous attendent – y compris Lionel Messi et Barcelone, qui a terminé deuxième de la Juventus dans le groupe G.

L’Atletico Madrid de Diego Simeone est également en lice après avoir vu le Red Bull Salzburg terminer deuxième de son groupe A tandis que les demi-finalistes de l’année dernière, le RB Leipzig, pourraient faire face à plus d’opposition anglaise après avoir battu Manchester United à la troisième place du groupe H.

Les équipes ne peuvent pas non plus être tirées au sort contre des équipes du même groupe à ce stade, ce qui signifie que Liverpool évitera Atalanta, Manchester City évitera Porto et Chelsea évitera Séville.