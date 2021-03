Liverpool, Chelsea et le PSG ont toujours l’espoir de signer David Alaba

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Trio de clubs n’abandonnant pas Alaba

Alors que le Real Madrid est toujours le favori à signer David Alaba, il y a un trio de clubs refusant d’abandonner l’Autrichien, rapporte Fabrizio Romano pour Benchwarmers.

Liverpool, Chelsea et le Paris Saint-Germain poursuivent toujours le défenseur polyvalent, considéré comme un agent libre «de luxe».

Cela intervient après qu’Alaba ait confirmé en février qu’il quitterait le Bayern Munich pour un transfert gratuit à la fin de la saison 2020-21. Le défenseur a remporté neuf titres de Bundesliga et deux ligues des champions lors de son passage chez les champions d’Allemagne.

Même avec la compétition, le Real Madrid sera confiant de terminer un déménagement, car il aurait eu un accord verbal avec le joueur de 28 ans depuis des mois.

La star du Bayern Munich, David Alaba, sera disponible en tant qu’agent libre à la fin de la saison. Lars Baron / Getty Images

Barcelone pourrait cibler Arteta

Radio catalane RAC1 a suggéré que Mikel Arteta est l’une des cibles du candidat à la présidentielle de Barcelone, Joan Laporta, si Ronald Koeman ne reste pas au-delà de cette saison.

Le Néerlandais n’a pas toujours été la figure la plus populaire ce trimestre, l’équipe étant derrière l’Atletico Madrid, qui a disputé un match de moins, de cinq points.

Il y a toujours une chance que son mandat se termine cet été et le patron d’Arsenal, Arteta, qui est passé par La Masia en tant que joueur, est considéré comme un remplaçant possible.

Le joueur de 38 ans, qui était l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City avant de rejoindre les Emirats, a Arsenal 10e du tableau de la Premier League.

Man United et Leeds veulent Nkoulou

Manchester United et Leeds United envisagent tous deux de déplacer le défenseur central de Turin Nicolas Nkoulou, rapporte Tuttosport.

Le joueur de 30 ans a déjà travaillé avec le patron de Leeds Marcelo Bielsa lorsque l’Argentin était en charge de Marseille.

Cependant, les Red Devils peuvent avoir l’avantage, car ils seront probablement en mesure d’offrir le football de la Ligue des champions internationale du Cameroun.

L’intérêt des deux clubs est aidé par le fait que le contrat de Nkoulou prend fin à l’été 2021, ce qui signifie qu’il sera autorisé à quitter Turin gratuitement.

Tap-ins

– Paria de Newcastle United Kyle Scott s’est rendu aux États-Unis d’Amérique avant un procès avec le FC Cincinnati, rapporte le Shield Gazette. L’ancien milieu de terrain de l’USYNT a rejoint les Magpies en 2019 mais n’a pas encore fait ses débuts seniors pour le club et a appris que son contrat ne serait pas renouvelé.

– L’Atletico Madrid suit toujours le milieu de terrain lyonnais Bruno Guimaraes, selon Mundo Deportivo. Les géants espagnols ont tenté de signer le joueur de 23 ans la saison dernière, mais n’ont pas été en mesure de conclure un accord. L’Atleti aura de la concurrence s’ils bougent pour le Brésilien, car il a déjà été suggéré que l’Internazionale et l’AC Milan s’intéressent à l’homme qui coûterait 30 millions d’euros.

– Saint-Étienne pourrait être contraint de vendre un autre joueur prometteur en raison de ses problèmes financiers, ayant déjà laissé William Saliba et Wesley Fofana partir respectivement pour Arsenal et Leicester City, déclare Foot Mercato. Cette fois-ci, ils vendent peut-être un milieu de terrain central de 17 ans Lucas Gourna-Douath. Le jeune Français a disputé 22 matches de Ligue 1 cette saison et pourrait valoir entre 15 et 25 millions d’euros, Chelsea, le RB Leipzig et l’AC Milan faisant partie des parties intéressées.