Liverpool brise la crise avec une victoire confortable à Everton

Liverpool a choisi de briser son marasme avec une victoire contre Everton, son voisin de l’autre côté de Stanley Park qui est en difficulté de relégation. Lors des quatre derniers matchs des Reds en Premier League, Liverpool a récolté un point. Cela a ramené le club à la 10e place du tableau, pratiquement éliminé de la qualification pour la Ligue des champions.

Mathématiquement, évidemment, Liverpool n’est pas en reste. Et, si ce match contre Everton est une indication, Liverpool a la capacité de revenir en Europe. Les retours de Diogo Jota et Roberto Firmino, le retour de Mohamed Salah sur la feuille de match et les performances positives de certaines des plus jeunes recrues apporteront espoir et positivité à Anfield.

Pendant ce temps, Sean Dyche a certainement du pain sur la planche pour maintenir Everton dans l’élite pour la 70e saison consécutive. Capitulé par des contre-attaques rapides, le front défensif toujours fiable de Dyche n’a pas pu tout à fait prendre forme lors de son deuxième match à la tête des Toffees. Everton reste dans la zone de relégation.

Des compteurs rapides donnent la victoire à Liverpool contre Everton

Cependant, Everton a presque ouvert le score à Anfield. Sur un corner à la 36e minute, James Tarkowski a lancé une tête à contre-courant vers le côté droit d’Allisson. La balle a claqué au bas du poteau. Après une brève bousculade dans la bouche de but, les hôtes ont tiré dans l’autre sens. Mohamed Salah a récupéré le ballon à 30 mètres de son propre but et l’a lancé à Darwin Núñez.

Núñez, la cible de nombreuses blagues sur son manque de forme en Angleterre, a montré son potentiel. Une course en maraude avec un rythme sur le côté gauche n’a pas pu être rattrapée par les défenseurs d’Everton. Il a ensuite replacé un centre au milieu. Il a renvoyé la passe qui a tout déclenché, alors que Mohamed Salah a touché la maison devant un Jordan Pickford hors de position.

Depuis le moment où le ballon a touché le poteau à Liverpool jusqu’au fond des filets d’Everton, 15 secondes se sont écoulées. C’était le huitième but de Salah de la saison de championnat et le premier but toutes compétitions confondues depuis un but en FA Cup contre les Wolves il y a plus d’un mois.

Cody Gakpo, une autre nouvelle recrue cherchant à trouver sa place, a ensuite encaissé le deuxième but de Liverpool. C’était un but classique de Liverpool créé par les arrières toujours talentueux. Andy Robertson a commencé le mouvement, perçant le milieu de terrain d’Everton. Le ballon a finalement fait son chemin vers Trent Alexander-Arnold, qui a glissé une passe à travers la défense d’Everton. à moins de six pieds de distance.

Les rendez-vous clés à venir

Ce résultat a un impact limité sur le classement actuel. Everton est 18e, Liverpool se hisse à la 9e place. Cependant, cela pourrait donner le ton pour les rencontres du week-end prochain, qui sont toutes deux extrêmement importantes.

Pour Liverpool, il affronte Newcastle. Bien que Newcastle soit quatrième, les Magpies crachotent légèrement. L’équipe d’Eddie Howe affiche cinq nuls lors de ses six derniers matchs. Toujours invaincu, oui, mais sans accumuler les points comme c’était le cas plus tôt dans la saison. S’il y avait un moment pour obtenir des points à Newcastle, c’est peut-être celui-là. Liverpool est la seule équipe à avoir battu Newcastle en championnat cette saison, le faisant dans les arrêts de jeu à Anfield.

Le jeu d’Everton est encore plus crucial. Un match à domicile contre Leeds, un autre adversaire de la relégation, peut faire sortir le club de la zone de relégation. Leeds détient un avantage d’un point à cet égard, donc Everton devrait gagner pour sauter les Blancos dans le tableau. Les deux matchs auront lieu le samedi 18 février.

