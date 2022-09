Liverpool battu, le triplé de Lewandowski, le succès du Shakhtar

La phase de groupes de la Ligue des champions est en cours et la première journée est terminée alors que le Real Madrid défend son titre et que 31 autres clubs se disputent l’honneur d’être la meilleure équipe d’Europe. Après un premier tour de jeux passionnant, nous avons demandé à nos écrivains James Olley, Gab Marcotti et Julien Laurens de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– O’Hanlon : Classement de chaque équipe de Ligue des Champions cette saison (E+)

Qu’est-ce qui a retenu votre attention lors de la première journée ?

Robert Lewandowski de Barcelone a réussi un tour du chapeau lors de son premier match de Ligue des champions au Camp Nou. Getty Images

Marcotti : Autant d’intrigues… Le Shakhtar Donetsk, dont l’équipe a été éventrée car tant de joueurs ont obtenu l’autorisation de quitter le club à la suite de la guerre, mais a gagné 4-1 au RB Leipzig. Le tour du chapeau de Robert Lewandowski. Vainqueur de l’Atletico Madrid à la 101e minute de “Monsieur la demi-heure”, Antoine Griezmann. Liverpool, qui a perdu 4-1 et aurait pu en concéder six à Naples et, bien sûr, Thomas Tuchel a été limogé après cette horrible démonstration en perdant 1-0 au Dinamo Zagreb.

Laurent : J’ai adoré le fait que certaines des équipes supposées les plus faibles des groupes aient réalisé d’excellentes performances au cours de cette première semaine. Le Sporting CP, le Dinamo Zagreb et le Club de Bruges ne sont pas les favoris et pourtant ils ont tous commencé par des victoires célèbres. Le Sporting a d’abord tenté sa chance à l’Eintracht Francfort avant de s’imposer 3-0. Le Dinamo a créé un énorme bouleversement en battant Chelsea et a fait virer Tuchel, tandis que Bruges a déversé plus de misère sur Gerardo Seoane et Bayer Leverkusen avec une belle victoire 1-0 à domicile dans une atmosphère incroyable ! Bravo à tous et voyons s’ils peuvent continuer comme ça.

Olley : Tuchel a connu un succès si remarquable avec Chelsea en Ligue des champions, remportant la compétition en 2021, qu’il se sent presque une insulte pour le joueur de 49 ans que sa dernière apparition dans la compétition avec les Bleus ait été une lamentable défaite à Zagreb. Il y avait du mécontentement dans les coulisses pendant un certain temps avant la décision de mercredi de limoger Tuchel, mais néanmoins, il est concevable qu’il se soit accroché à son travail un peu plus longtemps si Chelsea n’avait pas été aussi misérable dans la capitale croate.

Thomas Tuchel a payé sa défaite en Croatie avec son boulot. Photo de Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Quel a été le résultat le plus choquant ?

2 Connexe

Marcotti : Pour moi, c’est le Shakhtar qui gagne 4-1 à Leipzig. Ils ont perdu plus de 10 joueurs au cours de l’été parce que la FIFA leur a naturellement donné le droit de devenir des agents libres compte tenu de la situation en Ukraine avec la guerre. Et les voici en train de battre Leipzig, avec Timo Werner, Andre Silva et Christopher Nkunku. Loin de chez eux aussi. Je sais que Leipzig a eu du mal (et a limogé le patron Domenico Tedesco le lendemain) mais c’était énorme et une belle histoire.

Laurent : Ce doit être la défaite de Chelsea à Zagreb contre le Dinamo. Leur performance était un résumé de tous les problèmes que les Bleus ont actuellement et de tout ce qui leur manque en ce moment : manque d’inspiration, manque de schémas de jeu avec le ballon, manque d’efficacité lorsqu’ils parviennent réellement à créer quelque chose, manque d’agressivité, manque de cohésion, manque de confiance et manque de solidité défensive. Ils ont été punis par Mislav Orsic, qui marque toujours contre les clubs anglais et a révélé les problèmes de Chelsea.

Olley : Difficile d’éviter Liverpool ici. Il devient de plus en plus difficile pour Jurgen Klopp d’expliquer le lent début de saison de Liverpool comme n’étant pas symptomatique de quelque chose de plus profond. Leur défense à Naples était chaotique tandis que le milieu de terrain était souvent débordé, poursuivant un thème général de sous-performance qui soulève des questions sur la capacité de Liverpool à atteindre les mêmes niveaux impressionnants que ces dernières saisons. Ce n’est que la première journée – c’est à peu près la seule bonne nouvelle pour Klopp – mais les choses doivent commencer à s’améliorer rapidement et l’Ajax fournira probablement un test sévère de sa détermination lors de sa visite à Anfield mardi prochain.

Les joueurs de Liverpool ont été stupéfaits après une défaite 4-1 à Naples. Getty Images

Quels sont les joueurs qui ont impressionné ?

Marcotti : Un grand merci à Andre-Frank Zambo Anguissa, Victor Osimhen et, bien sûr, Kvaradona (le surnom de Khvicha Kvaratskhelia) lors de la victoire de Naples sur Liverpool. Pas exactement une nouvelle, mais j’adore Erling Haaland et Kylian Mbappe poursuivant leur rivalité Next Gen (ou est-ce This Gen) avec des buts formidables pour Manchester City et le Paris Saint-Germain, respectivement. Je ne peux pas non plus ignorer le tour du chapeau de Lewandowski (et la talonnade). Et que diriez-vous de Marcus Edwards, diplômé de la Tottenham Hotspur Academy, l’ancien “Enfield Messi”, en marquant un et en préparant un autre dans une grande victoire à l’extérieur pour le Sporting?

Laurent : Neymar a été exceptionnel pour le PSG contre la Juventus mardi. Le joueur de 30 ans a touché le ballon 92 fois et était si influent et difficile à affronter. C’était une joie de le voir à ce niveau et de profiter de son football. J’ai été impressionné par la performance de Mohammed Kudus, 22 ans, pour l’Ajax contre les Rangers. Il a marqué son premier but en Ligue des champions avec style et a été exceptionnel tout au long du match. Enfin, le nom de Mykhailo Mudryk a beaucoup été évoqué en Angleterre dans les derniers jours du mercato et l’ailier du Shakhtar a montré face au RB Leipzig pourquoi il était tant convoité. Il a marqué un but et en a aidé deux autres et était parfois injouable. A 21 ans, le ciel est la limite.

Olley : Lewandowski fait des choses de Lewandowski. Ce n’était que Viktoria Plzen au Camp Nou, mais au milieu de tous les tumultes et bouleversements financiers de cet été, le joueur de 34 ans a prouvé qu’il était aussi proche d’un buteur bancable dans cette compétition. Dans le processus, Lewandowski devient le premier joueur à marquer un tour du chapeau en Ligue des champions pour trois équipes différentes (le Borussia Dortmund et le Bayern Munich étaient les autres) et cela représente l’échauffement parfait pour un voyage pour affronter le Bayern la semaine prochaine. Le Bayern rendra visiblement les choses plus difficiles, mais Lewandowski sera prêt.