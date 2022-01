Liverpool bat Tottenham face à l’ailier de Porto Luis Diaz

Dans un effort pour améliorer son milieu de terrain, la Juventus envisage de déplacer Jorginho, à gauche, ou Frenkie de Jong. José Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier 2022 est ouverte (découvrez quand elle se ferme ici), et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, affaires conclues!

TOP STORY: Liverpool bat Tottenham contre Luis Diaz

Liverpool est prêt à gagner la course pour signer l’ailier du FC Porto Luis Díaz pour environ 60 millions d’euros, dit L’athlétisme.

Diaz, 25 ans, a marqué 16 buts en 26 matchs dans toutes les compétitions cette saison, tandis que l’international colombien était co-meilleur buteur lors de la Copa America de l’année dernière aux côtés de Lionel Messi, et a été lié à une multitude de meilleurs clubs en Europe ce mois-ci,

Diaz avait déjà fait l’objet d’une offre de 45 millions d’euros de Tottenham, qui a été rejetée plus tôt cette semaine, et des sources ont déclaré à ESPN que le club devrait faire une offre améliorée.

Porto a une position de négociation solide basée sur la présence d’une clause de libération de 80 millions d’euros dans le contrat de l’ailier, mais serait prêt à accepter moins que cela et l’offre de Liverpool comprend 40 millions d’euros à l’avance et 15 millions d’euros de bonus.

Liverpool cherche à ajouter de la profondeur à son attaque alors que Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah entrent tous dans les 12 derniers mois de leur contrat.

BLOG EN DIRECT

08h34 GMT : Arsenal fait face à une course contre la montre pour signer un attaquant avant la date limite de transfert de lundi après avoir été frustré à plusieurs reprises dans ses tentatives de renforcer sa ligne avant, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Arsenal était fortement lié à un déménagement pour Dusan Vlahovic mais l’attaquant de la Fiorentina est sur le point de finaliser un accord de 75 millions d’euros pour rejoindre la Juventus.

Des sources ont déclaré à ESPN que des hauts responsables d’Arsenal pensent que leur intérêt a été utilisé comme écran de fumée par le camp de Vlahovic pour négocier un transfert qui a provoqué une réaction de colère parmi les fans de la Fiorentina au moment où il est devenu public compte tenu de leur rivalité de longue date avec la Juventus.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, veut idéalement se renforcer en attaque ce mois-ci avec Pierre-Emerick Aubameyang ostracisé après avoir été démis de ses fonctions de capitaine à la suite d’une série de problèmes disciplinaires, tandis que Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux susceptibles de quitter le club à l’expiration de leur contrat à la fin de la saison.

08h00 GMT : L’Inter Milan a finalisé la signature de l’international allemand Robin Gosens d’Atalanta sur un accord jusqu’en 2026, ont annoncé jeudi les champions d’Italie.

Gosens a signé un contrat de quatre ans et demi à Milan et part en prêt avec l’obligation de le signer définitivement. Le joueur de 27 ans devient la première signature des dirigeants de la Serie A du mercato de janvier et sera en compétition avec Ivan Perisic pour le poste d’arrière gauche aux côtés de Simone Inzaghi.

La déclaration de l’Inter ne mentionne pas de frais, mais Sky Italia a indiqué que la clause de rachat est fixée à 25 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus.

Gosens a joué un rôle clé à l’Atalanta en obtenant trois troisièmes places consécutives en Serie A et a commencé chaque match pour l’Allemagne à l’Euro 2020 l’année dernière. Cependant, cette saison, l’arrière gauche est absent depuis septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et ne devrait pas revenir avant au moins un mois.

jouer 1h30 Gab et Juls discutent du transfert supposé de Dusan Vlahovic à la Juventus depuis la Fiorentina.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Alors que l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic semble sur le point de rejoindre la Juventus, le club se tournerait désormais vers le renforcement du milieu de terrain. Et, selon Gazzetta dello Sportla Bianconeri sont intéressés à signer soit Chelsea Jorginho ou celui de Barcelone Frenkie de Jong en fin de saison.

– Tottenham Hotspur a eu des entretiens avec l’équipe de Serie A Hellas Verona au sujet du milieu de terrain Antonin Baracrapporte le journaliste Nicolas Schira. Le joueur de 27 ans n’a rejoint Vérone depuis l’Udinese que l’été dernier, bien que le président du club soit prêt à le transférer pour 20 millions d’euros dans ce qui pourrait être le premier entrant des Spurs en janvier.

– L’AS Roma est intéressée par un transfert potentiel pour l’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardirapports Calciomercato. Jose Mourinho a déjà ajouté à son équipe cette fenêtre, en signant Ainsley Maitland-Niles et Sergio Oliveira. Icardi, 28 ans, a eu du mal à se frayer un chemin dans l’équipe du PSG et pourrait être libre de quitter le club ce mois-ci, ajoute le rapport.

– Liverpool a refusé les approches de Leeds United et Monaco pour l’attaquant Takumi Minaminotandis qu’Atalanta a manifesté son intérêt pour l’attaquant Divock Originaldit le Courrier quotidien. Minamino, 27 ans, est un joueur de l’équipe des Reds depuis son arrivée du FC Salzburg, le rapport affirmant qu’une offre substantielle devrait leur être faite pour laisser partir l’international japonais. Son coéquipier de Liverpool, Origi, a également manifesté l’intérêt de l’équipe de Serie A Atalanta, le contrat du joueur de 26 ans expirant cet été.

– Arrière latéral d’Aston Villa Ashley Jeune a refusé un déménagement potentiel à Newcastle United, rapporte Le miroir. Le joueur de 36 ans est en fin de contrat avec les Villains cet été, alertant à la fois les Magpies et les autres combattants de la relégation Watford. Malgré une offre signalée de Newcastle, l’ancien international anglais a refusé la possibilité d’y être transféré.

– Crystal Palace cherche à faire le prêt pour l’attaquant Jean-Philippe Mateta permanent, dit Le soleil. Le joueur de 24 ans en est à un an d’un prêt de 18 mois aux Eagles du club de Bundesliga de Mayence, qui aurait fixé une valorisation de 14 millions de livres sterling pour l’attaquant.