Liverpool bat Everton dans le derby du Merseyside met en lumière le fossé entre les rivaux locaux

L’offre de Liverpool pour le quadruplé se poursuit et ils peuvent également obtenir le bonus supplémentaire d’accélérer la glissade d’Everton vers la relégation après une victoire 2-0 à Anfield lors du 240e derby du Merseyside. Everton de Frank Lampard doit organiser un renouveau spectaculaire au cours du dernier mois de cette campagne pour s’assurer que la 241e édition de ce match vieux de 128 ans aura lieu en Premier League la saison prochaine.

Mais ce jeu était ce à quoi se résume une rivalité de football lorsqu’une équipe est en place et l’autre est en panne. Liverpool pourrait gagner tout ce qu’il y a à gagner cette saison, mais Everton se bat maintenant désespérément pour éviter d’être relégué de la première division pour la première fois depuis 1951. Ils sont aux antipodes, et les buts de Liverpool d’Andy Robertson et Divock Origi pourraient avoir de grandes implications. pour les deux parties au cours des semaines à venir.

“Everton a fait ce qu’il avait à faire, mais nous méritions les trois points”, a déclaré le manager de Liverpool, Jurgen Klopp. “Si quelqu’un pense que nous survolons ces jeux, je peux m’excuser: cela n’arrivera pas.”

“Si nous pouvons créer des atmosphères comme aujourd’hui, c’est difficile de nous gérer pendant 95 minutes, mais Dieu merci, le match comporte deux mi-temps car nous n’avons pas particulièrement bien joué en première mi-temps.”

Endurer le succès de Liverpool a été assez difficile pour les Evertoniens ces dernières années, mais imaginez comment cela se sentira cette fois-ci si les Reds remportent les quatre trophées et que les Blues finissent par être relégués au championnat EFL, avec cette défaite à Anfield laissant Everton en bas. trois pour la première fois depuis décembre 2019.

Et ajoutez au fait que les deux groupes de supporters ne s’aiment vraiment pas – certains des chants diffusés à Anfield ont souligné l’animosité qui a grandi depuis l’époque où il était surnommé le “Friendly Derby” dans les années 1980 – et c’était définitivement un cas de peur et de dégoût dans le Merseyside.

La peur se faisait sentir des deux côtés, la peur que leurs voisins infligent un coup préjudiciable aux objectifs d’une saison, tandis que la haine était là avec les fans d’Everton tournant le dos lorsque “You’ll Never Walk Alone” a été chanté par les supporters locaux. et le chant de chansons liées à la catastrophe du stade Heysel en 1985, lorsque 39 supporters de la Juventus ont été tués dans des émeutes avant la finale de la Coupe d’Europe contre Liverpool à Bruxelles.

En réponse, les fans de Liverpool ont nargué leurs voisins de la ville avec des chants de “C’est votre dernier voyage à Anfield!” et “Going Down” alors que les joueurs de Klopp ont remporté la victoire qui les a de nouveau déplacés à un point du leader Manchester City dans la course au titre.

City et Liverpool ont tous deux cinq matchs à jouer, et aucun ne semble perdre de points d’ici le dernier tour de matches le 22 mai. Pour Liverpool, qui a déjà remporté la Coupe Carabao cette saison, il y a aussi la poursuite de la gloire dans les Champions. League, où ils affronteront Villarreal en demi-finale, et un affrontement en FA Cup avec Chelsea le 15 mai.

Pourtant, c’était un match qu’aucune des deux équipes n’aurait savouré car la motivation de l’adversaire était à un niveau supérieur à un match de routine. Cela conduit généralement à une plus grande imprévisibilité et émotion, et les meilleures équipes ont tendance à réussir parce qu’elles éliminent l’imprévisibilité et l’émotion de l’équation.

Bouleverser le rythme d’une grande équipe est souvent la seule tactique disponible pour une équipe non avertie, et c’était l’approche d’Everton ici. Les joueurs de Lampard étaient durs, belliqueux et prêts à se battre, décomposant le match avec des fautes tactiques et une perte de temps.

L’arbitre Stuart Atwell montre un carton jaune à Abdoulaye Doucoure d’Everton et à Sadio Mane de Liverpool lors d’un match de première mi-temps entre les deux équipes. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Ils ont tenté d’entraîner Liverpool dans une bagarre et cela a fonctionné en première mi-temps, l’arbitre Stuart Attwell étant incapable de contrôler les deux groupes de joueurs. À Anthony Gordon, Everton avait un jeune ailier fougueux qui a posé des problèmes à Liverpool avec son rythme et sa course directe. Le joueur de 21 ans, réservé pour avoir plongé dans la surface de réparation en première mi-temps, a eu le malheur de ne pas gagner de penalty lorsqu’il a semblé être poussé au sol par Joel Matip huit minutes après le début de la seconde mi-temps.

“Je pense qu’ils auraient tous deux pu être des pénalités”, a déclaré Lampard, l’entraîneur d’Everton. “Mais vous ne les obtenez souvent pas à Anfield. Le fait qu’il y ait un contact et qu’il soit averti est fou. Le deuxième était une faute [anywhere else] sur le terrain. Parfois, vous ne les obtenez pas ici.”

Comme cela arrive souvent, cependant, les meilleures équipes trouvent un moyen de gagner lorsque l’adversaire est obstiné et têtu et Liverpool a trouvé un moyen, les remplacements de Klopp à la 60e minute se révélant finalement décisifs.

Origi et Luis Diaz ont remplacé Naby Keita et Sadio Mane et en deux minutes, Origi avait créé l’ouverture pour que Mohamed Salah croise pour Robertson, qui a dirigé son premier but à Anfield depuis septembre 2020.

Origi s’est taillé une place dans le folklore de Liverpool avec ses contributions gagnantes en tant que remplaçant et l’attaquant belge l’a encore fait lorsqu’il a marqué 2-0, se dirigeant de près après que Diaz ait tenté un coup de tête. Cela fait six buts en 12 matchs contre Everton – deux fois plus qu’il n’en a marqué contre n’importe quelle autre équipe.

C’était un but qui a assuré la victoire et banni les nerfs de Liverpool, les rapprochant d’une autre victoire d’un succès sans précédent.

Divock Origi célèbre après avoir doublé l’avance pour Liverpool, qui a réduit l’écart avec Manchester City, leader de la Premier League, à un point. Clive Brunskill/Getty Images

Mais pour Everton, il n’y avait pas de doublure positive ou argentée. Ils affronteront ensuite Chelsea à domicile et devront également se rendre dans les quatre meilleurs poursuivants d’Arsenal. Alors que les rivaux de relégation Burnley affronteront Watford samedi prochain, il y a une réelle possibilité qu’Everton soit encore plus en difficulté au moment où ils donneront le coup d’envoi contre Chelsea dimanche.

Ils ont six matchs pour sauver leur saison et éviter la relégation. C’est entre les mains d’Everton. Ils ne peuvent que fermer les yeux et espérer le meilleur en ce qui concerne Liverpool et leur poursuite de l’histoire.