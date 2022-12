Liverpool bat Aston Villa 3-1 au retour de la ligue

Liverpool a prolongé sa séquence de victoires en Premier League en battant Aston Villa 3-1 lundi pour combler l’écart sur les quatre premiers.

Mohamed Salah et Virgil van Dijk ont ​​marqué en première mi-temps à Villa Park avant que Stefan Bajcetic ne marque vers la fin de la seconde. La troisième victoire consécutive de Liverpool a déplacé le club à cinq points des places en Ligue des champions, l’équipe de Juergen Klopp restant sixième.

Liverpool a profité de sa chance contre Villa au milieu de la table, qui s’est battue mais a raté des occasions et manquait de qualité au moment le plus important.

Darwin Nunez de Liverpool a simulé le centre d’Andy Robertson, ce qui a conduit le gardien de Villa Robin Olsen et Tyrone Mings à entrer en collision et le défenseur a besoin d’un traitement. Si l’arrêt a déstabilisé Villa, il n’a pas réussi à dissuader les visiteurs qui ont pris les devants une fois le jeu repris après cinq minutes.

Le corner de Robertson n’a été dégagé que par Trent Alexander-Arnold à 40 mètres (mètres), il a fait une brillante passe à Robertson qui a devancé John McGinn et a lancé une balle parfaite pour Salah qui ne pouvait pas manquer.

Le mouvement de Nunez causait de sérieux problèmes à Villa et Olsen – qui n’avait pas l’air convaincant de remplacer le vainqueur de la Coupe du monde Emi Martinez – a élargi son faible effort.

Les hôtes n’ont pas réussi à dégager un corner à la 37e et Salah a poussé Van Dijk à tirer, via une petite déviation d’Ezri Konsa.

Nunez aurait dû ajouter un troisième avant la pause, au lieu de diriger Olsen à bout portant, mais un coussin de deux buts a donné aux Reds une plate-forme parfaite en seconde période.

Ollie Watkins a retiré un but après 59 minutes, hochant la tête dans le centre de Douglas Luiz.

Liverpool a pris la piqûre de Villa et a finalement mis fin à ses espoirs à neuf minutes de la fin lorsque Bajcetic a fait preuve d’un sang-froid impressionnant lors de son premier but senior pour Liverpool. Il a contourné Olsen et a tiré dans les jambes de Mings après le centre de Nunez.

