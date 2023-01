Liverpool aurait dû mieux gérer le “chaos” de Brentford

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a affirmé que Brentford “étendait les règles” sur coups de pied arrêtés, mais a admis que son équipe aurait dû gérer le “chaos” qu’ils ont créé lors de la défaite 3-1 de lundi au Gtech Community Stadium.

L’équipe de Thomas Frank a mérité sa première victoire contre Liverpool depuis 1938 avec un but contre son camp d’Ibrahima Konate et la tête de Yoane Wissa les a mis 2-0 à la pause.

Alex Oxlade-Chamberlain a réduit de moitié le déficit cinq minutes après le début de la seconde période alors que Liverpool s’améliorait, mais Bryan Mbeumo a scellé une célèbre victoire à la 86e minute après avoir dépassé Konate pour dépasser Alisson.

Brentford a vu deux autres buts refusés pour hors-jeu alors que Liverpool n’a pas réussi à faire face à la menace de coup franc de l’équipe locale toute la nuit et Klopp a déclaré le match: “Quand je dis qu’ils étendent les règles sur les coups de pied arrêtés offensifs, ne vous méprenez pas: c’est intelligent.

“Mais ils le font. Si vous distinguiez toutes les situations, vous trouveriez cinq fautes. Mais parce que c’est tellement chaotique, personne ne le voit à la fin. C’est ce qu’ils font et c’est vraiment bien.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, assiste à la défaite de son équipe en Premier League face à Brentford. Getty Images

“Avec ces coups de pied arrêtés, Brentford a toujours la possibilité de créer le chaos. C’est ce qu’ils font. Ils le font très bien et je respecte beaucoup cela.

“C’est vraiment bon et bien organisé et tout. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions en peu. Un match de première classe et nous savons que nous devons l’améliorer. Le deuxième but est un cadeau pour Brentford.”

Klopp, dont l’équipe est à 15 points d’Arsenal à la sixième place du tableau, a également déclaré que le troisième but de Brentford aurait dû être refusé pour une faute sur Mbeumo.

“C’est un sprint à plein régime de deux joueurs. Lorsque vous obtenez ensuite une poussée à ce moment-là, vous perdez l’équilibre et descendez. Ce n’est bien sûr pas une faute dure ou quoi que ce soit, mais c’est une petite situation, mais Stuart Attwell l’a vu différemment .

“Le VAR qui l’a vérifié s’est généralement caché dans ces moments derrière la phrase” ce n’est pas clair et évident “. Le deuxième but a décidé du match, le troisième n’aurait pas dû être accordé et nous aurions dû mieux jouer.”

Interrogé dans une interview télévisée séparée sur ses conversations avec des responsables concernant le physique de Brentford, Klopp a déclaré à BeIn Sports : “Mais c’est exactement la même chose que je parlerais à mon micro-ondes : vous n’obtenez vraiment aucune réponse.

“C’est toujours la même chose. Avant la saison, ils nous donnent le conseil que les joueurs doivent faire attention dans ces moments-là parce que les arbitres auront un œil dessus et ensuite vous voyez ces matchs, et vous voyez qu’à peu près tout est permis .

“C’est toujours sur le bord. Ils utilisent ça et ils acceptent parfois que c’est une faute offensive. Aujourd’hui, ce n’était jamais le cas. Il y a eu une faute offensive dans et autour d’un coup franc dans la surface et nous l’avons fait. Très drôle.”