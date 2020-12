Un aperçu de ce qui se passe autour du football européen samedi:

ANGLETERRE

Liverpool fait face à un autre court revirement alors que le champion de Premier League cherche à resserrer son emprise sur la première place. Après avoir battu Tottenham 2-1 mercredi soir pour prendre le dessus, Liverpool est parti à Crystal Palace pour le coup d’envoi du déjeuner à peine 62 heures plus tard. Le même cycle du mercredi au samedi s’est abattu sur Liverpool auparavant, bien que cela soit dû à son implication dans la Ligue des champions. Le manager Jurgen Klopp n’a pas effectué un seul remplacement contre Tottenham et pourrait donc décider de faire tourner son équipe, Joel Matip étant susceptible de revenir au centre. Manchester City est à huit points de Liverpool à la neuvième place avant un test difficile à Southampton, troisième, tandis qu’Arsenal est encore plus à la dérive en 15e position avant un match à Everton. Newcastle accueille le troisième pour dernier Fulham en fin de match.

ESPAGNE

Cinq des six meilleures équipes de la ligue espagnole la plus compétitive depuis des années sont toutes en action. Le leader Atltico Madrid accueille Elche dans l’espoir de rebondir après sa première défaite. L’équipe de Diego Simeones a chuté au Real Madrid 2-0 dans le derby de la capitale, subissant sa première défaite dans la compétition depuis février. L’Atltico est à égalité de points avec la Real Sociedad et Madrid en haut du tableau. Atltico mène les deux autres premiers à la différence de buts. Elche a bien joué depuis son retour dans l’élite cette saison, perdant seulement trois des 11 matchs. Cependant, il n’a pas gagné en six tours. Barcelone accueille Valence après avoir renforcé sa tentative de revenir dans la course au titre en battant la Sociedad 2-1 mercredi. L’équipe de Ronald Koemans est à la cinquième place à six points. Sociedad visite Levante dans le but d’obtenir sa première victoire en quatre tours pour s’assurer qu’elle peut rester avec les puissances. Villarreal, quatrième, est à Osasuna, tandis que Séville, sixième, affronte Valladolid.

ITALIE

La Juventus dessine trop de matches et espère revenir à la victoire à Parme. Le neuf fois champion en titre reste invaincu en Serie A mais a déjà fait match nul six de ses matches – plus qu’il ne l’a fait au cours de l’une des huit dernières saisons à l’exception de 2014-15. La dernière impasse a été contre Atalanta, où Cristiano Ronaldo a eu une performance inhabituellement sous-par et a eu un penalty sauvé. La Juventus peut se rapprocher de l’Inter Milan, deuxième, un point derrière l’AC Milan. Les deux clubs milanais jouent dimanche. À l’autre bout du tableau, le club de fond Crotone visite la Sampdoria et la Fiorentina, menacée de relégation, accueille Hellas Verona.

FRANCE

Les prétendants au titre Lyon et Marseille sont de retour en action après avoir perdu des points en milieu de semaine, lorsque Marseille a perdu à la suite d’un renvoi discutable et que Lyon a maladroitement fait match nul à domicile après avoir concédé un penalty. Marseille, quatrième, a deux matches en cours sur les trois premières équipes et accueille Reims au Stade Vélodrome. Lyon, troisième, se rend au milieu de la table à Nice, qui reprend sa forme suite à de mauvaises performances ayant conduit au récent limogeage de l’entraîneur Patrick Vieira. Dans l’autre match, Lens améliore Metz, les deux équipes se sentant confiantes après de bonnes victoires à l’extérieur en milieu de semaine.

