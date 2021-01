La plus grande rivalité du football anglais obtiendra deux nouveaux versements majeurs au cours des quinze prochains jours alors que Liverpool et Manchester United s’affronteront deux fois le week-end consécutif.

Les deux grands vieux ennemis – les deux meilleures équipes de Premier League au moment de la rédaction de cet article – devaient déjà s’affronter à Anfield ce dimanche 17 janvier, mais le tirage au sort de lundi pour le quatrième tour de la FA Cup les a opposés à nouveau. une semaine plus tard à Old Trafford.

La rencontre de la FA Cup, la première entre les deux clubs depuis 2012, se jouera le week-end du 23 au 24 janvier (tous les jeux diffusés en direct sur ESPN + aux États-Unis).

Liverpool, qui a battu United au cinquième tour en route pour remporter la dernière de ses sept FA Cup en 2006, a assuré sa place au quatrième tour de cette saison après avoir battu une équipe d’Aston Villa épuisée par COVID-19 4-1 vendredi dernier (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Pendant ce temps, United a battu Watford 1-0 samedi alors qu’ils commençaient leur quête pour soulever le trophée pour une 13e fois (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), leur déplaçant un triomphe derrière le record d’Arsenal de 14 titres.

17 janvier: Liverpool vs Man United (PL) 23-24 janvier: Man United vs Liverpool (FA Cup) Tout le monde maintenant: pic.twitter.com/vZxrsSdHkb – ESPN FC (@ESPNFC) 11 janvier 2021

L’ancien attaquant de Liverpool Peter Crouch était l’homme responsable de la mise en place du match, et il a profité de sa performance du tirage au sort du quatrième tour en direct à la télévision.

Avec des rivalités féroces et des loyautés partagées, le tirage au sort s’est avéré particulièrement délicat pour Croupton, qui a été immédiatement fait regretter le jumelage des deux grands par sa femme, Mannequin et présentatrice de télévision née à Liverpool Abby Clancy.

Je vais directement dans la chambre d’amis 🤦🏼‍♂️ https://t.co/PFczFVGckE – Peter Crouch (@petercrouch) 11 janvier 2021

Nous imaginons que M. Clancy n’a pas tout à fait pardonné à son gendre marquant le but décisif contre United en FA Cup en 2006.

Ancien @LFC le buteur @petercrouch sait tout pour affronter Manchester United dans le #EmiratesFACup… 🤯 pic.twitter.com/eIOOmxjg5j – Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 11 janvier 2021

Au moins une personne était satisfaite de l’implication de Crouch, comme l’ancien ailier de Manchester City Trevor Sinclair était parfaitement content de voir Cheltenham Town of League Two arraché du pot pour son ancien camp tandis que ses rivaux United ont été mis en concordance avec les champions en titre de la Premier League.

🤦🏼‍♂️ – Peter Crouch (@petercrouch) 11 janvier 2021

Malgré la nature passionnée de chaque affrontement entre eux, les deux clubs semblaient accueillir la nouvelle d’un double-tête imminent à cheval sur deux compétitions avec une anticipation fébrile.

« Big » en effet, et les présages sont bons pour United qui a remporté trois de ses quatre derniers matches à domicile en FA Cup contre Liverpool. Un certain Ole Gunnar Solskjaer a même marqué le but de la victoire lorsque les deux équipes se sont rencontrées en coupe lors de la saison 1998-99, qui s’est bien sûr terminée par United remportant le triplé.

La dernière fois que Liverpool et United se sont affrontés deux fois en semaines consécutives, c’était il y a cinq ans, lorsque les deux hommes se sont affrontés en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Liverpool a remporté le match aller à Anfield 2-0 le 10 mars – la première fois que les deux des équipes s’étaient déjà rencontrées en compétition européenne. L’équipe de Klopp a réservé sa place en quarts de finale sept jours plus tard lorsque le match retour à Old Trafford s’est terminé par un match nul 1-1.

Sur les 232 fois où Liverpool a joué à Manchester United toutes compétitions confondues depuis 1894, seule une poignée de matches ont chuté de manière particulièrement rapide.

En 2013, il y avait eu 24 jours entre Liverpool remportant 1-0 à domicile en Premier League le 1er septembre et United se venger lorsque Javier « Chicharito » Hernandez a marqué le seul but de leur match de Coupe de la Ligue à Old Trafford.

La victoire 2-1 de Liverpool sur United à Anfield au quatrième tour de la FA Cup le 28 janvier 2012, grâce au vainqueur décédé de Dirk Kuyt, a été suivie 14 jours plus tard par la propre victoire de United 2-1 en Premier League grâce à Wayne Rooney. entretoise. Cependant, le match restera mieux dans les mémoires pour Luis Suarez qui a refusé de serrer la main de Patrice Evra à la première fois que le duo s’était rencontré depuis que le joueur de Liverpool avait été banni pendant huit matches après avoir été reconnu coupable d’abus racial de son homologue United.

Les scores ont également été reflétés lorsque United a battu Liverpool 1-0 en Premier League le 2 janvier 2006 avant que Liverpool ne bat United 1-0 en FA Cup plus tard le même mois. Donc, avec ces deux équipes qui se rencontreront des week-ends consécutifs, vous devriez peut-être réfléchir à deux fois avant de parier d’un côté en faisant le double sur l’autre.