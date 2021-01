Liverpool affrontera les enfants d’Aston Villa si le match du troisième tour de la FA Cup obtient le feu vert

Aston Villa transpire sur les résultats des tests de son équipe des moins de 23 ans alors que leur affrontement au troisième tour de la FA Cup avec Liverpool est en jeu.

Une foule de résultats positifs au test Covid-19 ont balayé le terrain d’entraînement du club de Bodymoor Heath cette semaine, mettant le jeu en question.

Villa a fermé les portes de leur terrain d’entraînement jeudi après ce que le club a décrit comme une épidémie «importante» parmi les joueurs et le personnel de la première équipe.

Les joueurs et le personnel ont passé leurs tests de routine lundi et ont constaté un retour inhabituellement élevé de tests positifs, ce qui a conduit un certain nombre à s’isoler.

Une deuxième série de tests a dûment conduit à de nouveaux résultats positifs jeudi, qui ont vu l’annulation de la formation de la première équipe.

Maintenant, le patron Dean Smith et toutes les stars de sa première équipe, y compris le capitaine Jack Grealish, ainsi que le personnel de la bulle de la première équipe, ne seront nulle part près de Villa Park si la rencontre de vendredi soir est autorisée.

La FA a eu des discussions avec Villa alors que toutes les parties tentent désespérément de trouver une solution pour jouer le match.

Mais avec le report du match avant le quatrième tour presque impossible en raison de la congestion des matchs, si le match se poursuit, ce sera le patron des moins de 23 ans, Mark Delaney et ses enfants qui occuperont le devant de la scène.