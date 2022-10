Liverpool affronte Manchester City ; Le Real Madrid affronte Barcelone

Un aperçu de ce qui se passe dans le football européen dimanche:

ANGLETERRE



Manchester City se rend à Liverpool lors d’une rencontre des équipes les plus dominantes de la Premier League au cours des quatre dernières années. Mais le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, entre dans le match face à des questions majeures sur sa capacité à suivre le rythme de Pep Guardiola après un début difficile, son équipe étant à 13 points des champions en titre. Klopp insiste sur le fait que Liverpool est hors de la course au titre – même à un stade aussi précoce – mais Guardiola affirme qu’ils restent la plus grande menace de City au sommet. Le leader de la ligue, Arsenal, affronte Leeds à Elland Road pour prolonger sa course exceptionnelle. Manchester United accueille Newcastle dans un autre match hors concours. Chelsea joue à Aston Villa et Southampton affronte West Ham à St Mary’s.

ESPAGNE

Barcelone emmène l’attaquant polonais Robert Lewandowski au Real Madrid pour son premier clásico. Barcelone et Madrid sont à égalité de points en tête du championnat. Le club catalan est devant à la différence de buts. Barcelone n’a concédé qu’un seul but tout en marquant 20 en huit tours. Le bilan de Madrid est de 19 buts marqués pour sept accordés. Lewandowski mène la ligue avec huit buts en autant de matchs et 12 buts en 14 matchs au total, dont la Ligue des champions. La défense blessée de Barcelone a récupéré Jules Koundé pour le match, donnant au manager Xavi Hernandez plus d’options alors qu’il tente d’arrêter le speedster madrilène Vinícius Júnior et ses cinq buts en championnat. Carlo Ancelotti aura tous ses joueurs de premier choix disponibles à l’exception du gardien blessé Thibaut Courtois. Cela signifie que l’Ukrainien Andriy Lunin sera dans le filet de Madrid. Barcelone a gagné 4-0 au Santaigo Bernabéu la saison dernière, mettant fin à une série de cinq défaites face à son féroce rival. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux fois dans cette déroute mais il a depuis été vendu à Chelsea suite à l’arrivée de Lewandowski. De plus, le Real Betis et la Real Sociedad cherchent tous deux à gagner pour rester dans la lutte pour les quatre premiers. Le Betis accueille Almería, tandis que la Sociedad est au Celta Vigo. L’Espanyol doit battre Valladolid pour échapper à la zone de relégation.

LA FRANCE

Le plus gros match de Ligue 1 se déroule au Parc des Princes où Marseille affronte le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a dominé ‘Le Classique’ depuis que les propriétaires qatariens ont pris le relais en 2011, mais Marseille semble solide cette saison sous le nouvel entraîneur Igor Tudor. Toujours invaincu, le PSG a été tenu en échec lors de ses trois précédents matches toutes compétitions confondues et a du mal offensivement. Mais le trio MNM de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pourrait être de retour après que la star argentine ait raté les deux derniers matchs du PSG en raison d’un léger problème au mollet. Alexis Sanchez, ancien coéquipier de Messi à Barcelone, devrait diriger la ligne d’attaque de Marseille. De plus, Laurent Blanc sera en charge de son premier match en tant que nouvel entraîneur de Lyon à Rennes.

ITALIE

Napoli, qui marque gratuitement, déborde de confiance alors qu’il se prépare à accueillir Bologne en Serie A. Napoli a marqué 14 buts lors de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues et s’est déjà qualifié pour les 16 derniers de la Ligue des champions. Il peut revenir à deux points d’avance en tête du championnat italien avec une victoire sur Bologne. Bologne n’a remporté qu’un seul de ses neuf matches. La Lazio accueille l’Udinese, avec les deux équipes à quatre points du leader Atalanta et du champion en titre, l’AC Milan. Milan visite l’humble Hellas Vérone. En outre, l’Inter Milan accueille Salernitana et Cremonese visite Spezia.

ALLEMAGNE

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund jouent le rôle inhabituel de challengers alors que les quatre premiers de la Bundesliga se rencontrent tous. Le leader surprise, l’Union Berlin, accueille Dortmund, quatrième, tandis que le Bayern, 10 fois champion en titre, accueille Fribourg, deuxième, invaincu en 11 matchs toutes compétitions confondues. Union a deux points d’avance sur Fribourg, qui lui-même a deux points d’avance sur le Bayern et Dortmund après neuf tours. Union et Fribourg ont eu des matchs difficiles en Ligue Europa jeudi et ni l’un ni l’autre ne se vante de la profondeur de l’équipe que le Bayern et Dortmund peuvent offrir. Le Bayern sera privé du gardien Manuel Neuer en raison d’une blessure à l’épaule, mais peut par ailleurs compter sur une équipe au complet. L’attaquant de Dortmund Anthony Modeste est absent pour le déplacement à Köpenick. Cologne accueille Augsbourg pour le début du match.

