Liverpool affronte le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions alors que Chelsea fait match nul contre le Borussia Dortmund | Nouvelles du football

Liverpool affrontera le Real Madrid lors de son match des 16 derniers matchs de la Ligue des champions lors d’une répétition de la finale de 2022, tandis que Chelsea a été tiré au sort contre le Borussia Dortmund.

L’équipe de Jurgen Klopp a affronté les géants de la Liga le 28 mai à Paris, bien que la pièce maîtresse ait été entachée de problèmes à l’extérieur du terrain car les fans n’ont pas pu entrer dans le stade et la police anti-émeute a été déployée.

Le vainqueur de Vinicius Junior à la 59e minute a alors vu le Real Madrid remporter son 14e titre européen, mais maintenant Liverpool aura une première occasion de se venger de cette défaite alors qu’il tente d’atteindre les quarts de finale de la compétition de cette saison.

Chelsea de Graham Potter affrontera le Borussia Dortmund en Bundesliga, Pierre-Emerick Aubameyang et Christian Pulisic affrontant leur ancien club.

Tottenham a été tiré au sort contre l’AC Milan et sera une motivation supplémentaire pour le patron des Spurs, Antonio Conte, qui dirigeait auparavant les féroces rivaux de Milan, l’Inter.

Manchester City fait face à un match nul contre le RB Leipzig alors qu’il nourrit l’ambition d’atteindre une deuxième finale de la Ligue des champions.

Ailleurs, dans une autre rediffusion d’une finale récente, le PSG a été tiré au sort contre le Bayern Munich lors d’un autre match nul des 16 derniers. Le Bayern s’est imposé 1-0 lors de la finale 2020 contre l’équipe de Ligue 1.

L’UEFA annoncera les matchs qui seront joués plus tard lundi.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions en intégralité

RB Leipzig contre Manchester City

Club Bruges vs Benfica

Liverpool contre le Real Madrid

AC Milan contre Tottenham

Eintracht Francfort vs Naples

Borussia Dortmund contre Chelsea

Inter Milan contre Porto

PSG vs Bayern Munich

Quand les matchs seront-ils joués ?

Les matchs aller des 16 derniers matchs se joueront les 14 et 15 février en milieu de semaine et les 21 et 22 février 2023. L’UEFA annoncera lundi les matchs qui se joueront quels jours et semaines plus tard.

Les matches retour se joueront les 7 et 8 mars et les 14 et 15 mars.

Au-delà des 16 derniers…

Pour les équipes assez chanceuses pour atteindre les quarts de finale, c’est un jeu gratuit pour tous à partir de là – sans aucune restriction sur qui peut s’aligner.

Le tirage au sort des huit derniers et des demi-finales aura lieu le 17 mars, les quarts de finale aller les 11 et 12 avril et les matches retour les 18 et 19 avril.

Les matches aller des demi-finales auront lieu les 9 et 10 mai et les matches retour les 16 et 17 mai. La finale de la Ligue des champions aura ensuite lieu à Istanbul le 10 juin.