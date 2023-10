Liverpool affirme que « l’intégrité sportive » lors du match de Premier League contre Tottenham a été compromise après une erreur du VAR

CNN

Liverpool affirme que « l’intégrité sportive » lors de son match de Premier League contre Tottenham Hotspur a été mise à mal après qu’une erreur de l’arbitre assistant vidéo lors du match de samedi ait conduit à un but non accordé.

Avec Liverpool réduit à 10 hommes et le score à 0-0 dans la première mi-temps du match de Premier League anglaise contre Tottenham, l’attaquant Luis Díaz a converti un ballon de Mohamed Salah pour donner à son équipe une avance improbable. Ou alors Liverpool et tous ceux qui regardaient pensaient.

Le but a été rapidement annulé pour hors-jeu, de manière controversée, et après le match de samedi, l’organisme arbitral du football anglais, le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), a admis qu’une « erreur humaine significative » avait conduit à la décision de ne pas accorder le but.

Cela s’est avéré être une erreur coûteuse pour une équipe de Liverpool qui a terminé le match avec seulement neuf hommes sur le terrain et a perdu 2-1 grâce à un but contre son camp de Joel Matip à quelques secondes de la fin.

« PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première moitié du match Tottenham Hotspur contre Liverpool », indique la déclaration de l’organisation à CNN.

« Le but de Luis Díaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des arbitres sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à l’attribution du but grâce à l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu.

PGMOL a déclaré qu’elle « procéderait à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur ».

Le processus habituel a été suivi, avec des lignes tracées sur l’écran pour déterminer si le but était hors-jeu, mais un « contrôle terminé » a été confirmé car Darren England, le VAR, pensait à tort que l’arbitre Simon Hooper avait déjà donné le but. Une intervention du VAR aurait permis d’accorder le but.

Selon Reuters, PGMOL a déclaré dimanche que l’Angleterre et son assistant, Dan Cook, avaient été remplacés pour deux matchs de Premier League – Nottingham Forest contre Brentford dimanche et Fulham contre Chelsea lundi.

Justin Setterfield/Getty Images Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il « aimait » l’attitude de son équipe.

« Le Liverpool Football Club reconnaît l’aveu de PGMOL sur ses échecs d’hier soir. Il est clair que les lois du jeu n’ont pas été correctement appliquées, ce qui a porté atteinte à l’intégrité sportive », a indiqué dimanche le club du Merseyside dans un communiqué.

« Nous acceptons pleinement les pressions auxquelles travaillent les arbitres, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre du VAR.

« Il est donc insatisfaisant qu’un délai suffisant n’ait pas été accordé pour permettre de prendre la bonne décision et qu’il n’y ait pas eu d’intervention ultérieure. »

Liverpool a ajouté qu’il était « inacceptable » que l’erreur ait été classée comme « une erreur humaine importante », insistant sur le fait que « tous les résultats devraient être établis uniquement par l’examen et en toute transparence ».

Le club a déclaré qu’il allait désormais « explorer la gamme d’options disponibles, compte tenu du besoin évident d’escalade et de résolution ».

CNN a contacté le PGMOL pour commentaires.

Avec la défaite de Manchester City plus tôt dans la journée, une victoire de Liverpool aurait propulsé les Reds en tête du classement.

Au lieu de cela, dans un match au cours duquel Curtis Jones a été expulsé en première mi-temps et Diogo Jota en seconde période, réduisant Liverpool à neuf hommes à plus de 20 minutes du match restant, les Reds ont subi une défaite douloureuse.

« Tant de choses se sont produites aujourd’hui qui ne se passent pas comme nous le souhaitons », a déclaré Jurgen Klopp à BBC Sport. « Si proche mais, au final, toujours rien. »

Il a ajouté à propos de la décision de hors-jeu : « Je l’ai vu, je sais que celui qui a commis l’erreur ne l’a pas fait exprès… tant de choses se sont produites sur le terrain qui auraient décidé différemment… comment Diogo Jota peut-il sortir du terrain dans ce match ». lancer avec deux cartons jaunes ? Le premier, il l’a à peine touché et ce n’était sûrement pas de sa faute… ce n’est pas un carton jaune.

« C’est ça qui pose vraiment problème. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d’un jeu à 11 contre 9 ? Aujourd’hui, nous étions proches du 11 contre 8. Il n’y a pas eu de fautes horribles. Le résultat est parti, mais la performance restera avec moi pour toujours. J’ai adoré notre attitude, notre envie.

» a écrit le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, sur Instagram après le match. « Bien, que puis-je dire. Quoi qu’il en soit, j’ai adoré notre combat et notre esprit d’équipe.

Le PGMOL a fait l’objet d’un examen plus approfondi dimanche après un certain nombre de décisions controversées lors du match de Nottingham Forest contre Brentford, le manager de Forest Steve Cooper et Thomas Frank de Brentford insistant sur le fait que l’arbitre et le VAR avaient commis des erreurs.