Liverpool admet que les processus académiques sont « inadéquats » après la plainte des parents du joueur

Liverpool a reconnu les échecs de son système académique après avoir fait l’objet d’une plainte officielle des parents d’un adolescent qui était dans leurs livres.

Le club du Merseyside a lancé une enquête interne après avoir été accusé de ne pas avoir offert un soutien adéquat en matière de santé mentale au garçon et de mauvaise communication sur ses chances d’être retenu avant son départ du club l’année dernière.

Les parents du garçon – qui ne peuvent être nommés par L’Athlétisme comme il est encore mineur, mais a maintenant rejoint un autre club – il s’inquiétait également de la gestion par Liverpool d’une blessure subie par leur fils alors que son avenir au club était en jeu.

En outre, ils se sont interrogés sur le caractère approprié d’une relation entre Alex Inglethorpe, directeur de longue date de l’académie, et Yvie Ryan, l’une des psychologues de l’académie, qui, selon eux, risquait de créer un conflit d’intérêts dans son devoir de diligence envers leur fils.

Les parents n’ont appris que leur fils ne se voyait pas proposer une réinscription à Liverpool lorsqu’ils ont reçu un e-mail automatisé de la Premier League confirmant la nouvelle en septembre 2022, bien qu’un directeur principal de l’académie les ait informés qu’il devrait « tomber ». une falaise » qui n’avait pas été maintenue quelques mois auparavant.

L’enquête interne de Liverpool, résumée dans un rapport de 15 pages consulté par L’Athlétisme et dont les propriétaires du club, Fenway Sports Group, sont au courant, a admis que certains de ses processus étaient « inadéquats ». Le secrétaire du club, Danny Stanway, a également présenté ses excuses aux parents pour le « choc » provoqué par la réception de l’e-mail automatisé, insistant sur le fait qu’il ne reflétait pas la position finale de Liverpool concernant sa réinscription.

Le club a conclu que la blessure du joueur – un problème de dos survenu en février 2022 – n’avait pas été mal diagnostiquée, mais a reconnu que des retards avaient été pris pour lui assurer un traitement après la disparition de la lettre de recommandation d’un médecin généraliste.

Liverpool insiste sur le fait que le garçon a eu accès à des services de santé mentale et de bien-être, tandis que le rapport estime que la relation entre Inglethorpe et Ryan n’était pas « pertinente » car Inglethorpe n’était pas spécifiquement impliqué dans la décision de conserver ou non le joueur.

À la suite du cas de Boy A, le club affirme que de nouvelles mesures de « bonnes pratiques » pour gérer la libération des joueurs ont désormais été mises en œuvre « dans leur intégralité ».

La mère du joueur, qui a fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de Liverpool à la Premier League, a déclaré L’Athlétisme que le comportement de son fils a été gravement affecté par la manière dont il a quitté le club, qui, selon elle, n’a jamais été correctement expliquée.

« Cela signifie qu’il a été difficile pour lui de comprendre où il s’est trompé et de passer à autre chose », a-t-elle déclaré.. « Je voudrais juste des réponses appropriées. »

Un porte-parole de Liverpool a déclaré : « Même si nous ne ferons aucun commentaire sur des questions individuelles liées à un mineur, le Liverpool Football Club prend extrêmement au sérieux ses responsabilités en matière de développement, de bien-être et de protection des jeunes joueurs.

« Dans tous les cas où des enseignements potentiels deviennent apparents ou des préoccupations sont soulevées, il est normal qu’un examen soit entrepris et que nos processus soient adaptés en conséquence, le cas échéant, conformément à cet engagement. »

(Photo : Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)