Liverpool achève la refonte du milieu de terrain avec un transfert de 34 millions de livres sterling à la date limite

Liverpool a finalisé sa quatrième signature de la fenêtre de transfert avec la capture du milieu de terrain du Bayern Munich Ryan Gravenberch dans le cadre d’un transfert de 34 millions de livres sterling.

Gravenberch a signé un accord à long terme, soumis à un permis de travail, et conclut les affaires de transfert des Reds cet été.

L’international néerlandais de 21 ans a passé une seule saison au Bayern après avoir fréquenté l’académie des jeunes de l’Ajax.

Il devient la quatrième recrue de l’été à Liverpool et tous sont des milieux de terrain, après les arrivées d’Alexis Mac Allister, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai.

Il s’agit d’un nouveau milieu de terrain à Anfield pour 2023/24, avec Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain ayant tous quitté le club cet été.

« Je suis très heureux », a déclaré Gravenberch sur le site officiel du club. « Je suis très heureux que l’accord soit conclu et que je sois enfin là. »

« Si vous le voyez de l’extérieur, c’est l’un des plus grands clubs du monde. Aussi les supporters, le stade, je pense que tout de l’extérieur est top. C’est pourquoi [it was the right club].

« Je suis vraiment impatient de [being at Anfield] et j’ai hâte d’entendre la chanson You’ll Never Walk Alone.

« Maintenant, nous repartons à zéro, un nouveau départ, et je vais tout donner pour ce club. [My ambitions are] pour gagner des prix. Pour gagner des prix, jouez beaucoup et montrez-leur qui nous sommes et qui je suis. »

Plus d’histoires de Liverpool

Nouvelles des transferts de Liverpool arrive à grands pas alors que nous entrons dans les derniers jours de la fenêtre estivale.

Jürgen Klopp a s’est ouvert sur la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu. Pendant ce temps, Liverpool est cibler jusqu’à quatre milieux de terrain au milieu de leurs difficultés sur le marché des transferts.

Dans notre aperçu de la saison des 92 clubsFourFourTwo discute comment Liverpool peut retrouver le chemin de la victoire, avec Salah jouant un rôle central dans tout succès futur cette saison.