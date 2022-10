Liverpool accueillera l’Eurovision 2023 au nom de l’Ukraine après avoir battu Glasgow à la candidature – la date est annoncée

LIVERPOOL accueillera l’Eurovision 2023 au nom de l’Ukraine après avoir battu Glasgow à la candidature.

L’animateur de télévision Graham Norton a annoncé les résultats de The One Show – et a confirmé que la date de l’Eurovision serait le 13 mai 2023.

Les fans de Telly se sont réjouis lorsque Liverpool a été nommée ville hôte de la prestigieuse extravagance musicale annuelle.

Ils ont afflué sur Twitter pour commenter après que l’animateur de l’émission Graham a ouvert l’enveloppe pour révéler que Liverpool, domicile des Beatles, avait remporté l’offre sur Glasgow.

Un fan a déclaré: «Je suis sûr que l’Eurovision sera un moment fort pour Liverpool dans l’histoire de la musique populaire.”

Un autre a dit: “Yay, Liverpool.”

Après que l’Ukraine a remporté l’Eurovision avec une vague massive de votes du public, l’année dernière, la guerre de Russie l’a empêché d’accueillir l’Eurovision en 2023.

En tant que finaliste et membre des «cinq grands», le Royaume-Uni s’est présenté pour accueillir la compétition pour la première fois en 24 ans.

Malgré les espoirs de reconstruction de l’Ukraine avant la compétition, la décision a été prise d’autoriser le Royaume-Uni à prendre en charge l’organisation.

Boris Johnson a déclaré: “La semaine dernière, le président Zelensky et moi avons convenu que partout où l’Eurovision 2023 se tiendra, il doit célébrer le pays et le peuple ukrainiens.





“Comme nous sommes désormais hôtes, le Royaume-Uni honorera directement cet engagement – ​​et organisera un concours fantastique au nom de nos amis ukrainiens.”