Liverpool accueillera le concours Eurovision de la chanson 2023 pour l’Ukraine

Les organisateurs ont conclu qu’il était trop risqué d’organiser l’événement en Ukraine, alors le concours 2023 est allé en Grande-Bretagne, qui dit que l’événement sera une célébration de la culture et de la créativité ukrainiennes.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que Liverpool, “la capitale incontestée de la musique pop”, serait “un hôte incroyable”. Le Premier ministre britannique Liz Truss a déclaré sur Twitter que “Liverpool organisera un spectacle inoubliable qui célèbre la richesse de la culture et de la créativité de l’Ukraine”.

“Jouer au même endroit où les Beatles ont commencé sera un moment que nous n’oublierons jamais !” dit le groupe. “Bien que nous soyons tristes que la compétition de l’année prochaine ne puisse pas avoir lieu dans notre pays, nous savons que les habitants de Liverpool seront des hôtes chaleureux et que les organisateurs pourront ajouter une véritable saveur ukrainienne à l’Eurovision 2023 dans cette ville.”

Fondée en 1956 pour aider à unir un continent marqué par la Seconde Guerre mondiale, l’Eurovision s’est développée pour inclure plus de 40 pays, y compris des nations non européennes comme Israël et l’Australie.