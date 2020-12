Un aperçu de ce qui se passe dans le football européen mercredi:

ANGLETERRE

C’est serré au sommet de la Premier League et cela pourrait basculer avec les quatre premiers, séparés par deux points, tous en action. Le match phare est une rencontre des favoris avec le leader surprise Tottenham à Liverpool et seulement devant les champions à la différence de buts. La troisième place Leicester accueille Everton et la quatrième place Southampton prend Arsenal, qui subit une saison misérable à la 15e place après avoir perdu sept de ses 12 premiers matchs. Fulham cherchera à sortir de la zone de relégation en battant Brighton à domicile, tandis que Newcastle se rend à Leeds à la recherche d’une deuxième victoire consécutive depuis son retour au combat après un COVID-19[feminine l’épidémie au club a forcé la fermeture de son terrain d’entraînement et l’un des matches de l’équipe a été annulé. L’autre match voit West Ham accueillir Crystal Palace.

ESPAGNE

Barcelone accueille le leader du championnat espagnol, la Real Sociedad, dans un match qui pourrait s’avérer crucial pour ses chances de remporter un défi pour le titre. Barcelone a lutté toute la saison depuis que le club a révisé son équipe et a fait appel à l’entraîneur Ronald Koeman pour reconstruire l’équipe après sa défaite humiliante 8-2 contre le Bayern Munich pour terminer la dernière campagne. Malgré deux matches à jouer, il entre dans le match à la huitième place, à neuf points de retard sur la Sociedad, qui est à égalité de points avec l’Atltico Madrid et le Real Madrid en tête du classement. En outre, l’Atltico rend visite à Minnow Cardassar sur l’île de Majorque au premier tour de la Copa del Rey pour les équipes des deux premières divisions.

ITALIE

L’AC Milan espère retrouver Zlatan Ibrahimovi alors qu’il cherche à prolonger son avance en tête de la Serie A. Ibrahimovi a été blessé mais Milan a néanmoins poursuivi sa séquence sans défaite en championnat italien et a trois points d’avance sur la deuxième place. Inter Milan. Milan visite Gênes tandis que l’Inter accueille Naples. Gennaro Gattusos Napoli n’est qu’à un point de l’Inter et à égalité avec la Juventus, neuf fois championne en titre de Serie A, qui accueille l’Atalanta. En outre, sa Fiorentina contre Sassuolo, Parme contre Cagliari, Spezia contre Bologne et Hellas Verona contre Sampdoria.

ALLEMAGNE

Le Bayern Munich n’a pas l’habitude d’être éliminé de la première place de la Bundesliga. Le Bayern a chuté au deuxième rang après un match nul 1-1 avec l’Union Berlin, mais a la chance de rebondir à domicile contre Wolfsburg, qui poursuit la Ligue des champions, qui reste invaincu cette saison à la quatrième place. Le Bayer Leverkusen est le leader du championnat pour la première fois depuis 2014 et prolongera son séjour au sommet avec une victoire sur son rival local Cologne. Leipzig, troisième, visite Hoffenheim et pourrait terminer la journée en premier si Leverkusen et le Bayern ne parviennent pas à gagner. Schalke tente de mettre fin à sa course monumentale de 27 matchs sans victoire en Bundesliga à domicile contre Fribourg. Arminia Bielefeld joue Augsbourg.

FRANCE

Le Paris Saint-Germain connaît son pire départ depuis la saison 2009-10 avec quatre défaites en 14 matches de championnat, et son bilan de six défaites en 20 matches au total est le même que celui de la saison dernière sur 49 matches. L’entraîneur Thomas Tuchel subit une pression croissante, même si son équipe ne devrait pas, de manière réaliste, être troublée à domicile face à Lorient, 17e place. Lille est en tête du championnat de Lyon à la différence de buts. Le PSG est un point derrière eux en troisième position, tandis que Marseille, quatrième, devance le PSG d’un point mais après avoir disputé deux matches de moins. Lille visite la dernière place Dijon; Lyon accueille Brest et Marseille a un voyage difficile à la huitième place de Rennes.

