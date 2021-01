Un regard sur ce qui se passe autour du football européen dimanche:

ANGLETERRE

C’est une réunion des deux meilleures équipes de la Premier League alors que Liverpool accueille Manchester United dans ce qui est traditionnellement le plus grand match du calendrier du football anglais. United est passé à la première place en milieu de semaine et mène cette saison pour la première fois en huit ans alors qu’Alex Ferguson était toujours aux commandes. Liverpool, le champion en titre, a trois points de retard et reprendra la première place avec une victoire, grâce à sa différence de buts supérieure.

Sheffield United, dernière place, a remporté pour la première fois dans la ligue au cours de la semaine et cherche à le confirmer lors de la visite de Tottenham.

Manchester City est invaincu en 14 matches toutes compétitions confondues et remporte une huitième victoire consécutive dans un match à domicile contre Crystal Palace.

ESPAGNE

Barcelone espère retrouver Lionel Messi en pleine forme et prêt à disputer la finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao. Messi a raté la demi-finale contre la Real Sociedad en raison d’un problème de forme physique non spécifié. Barcelone a prévalu sans lui lors d’une séance de tirs au but. Bilbao a atteint la finale à Séville après avoir battu le Real Madrid dans l’autre demi-finale. Barcelone a gagné à Bilbao 3-2 en championnat il y a moins de deux semaines, Messi marquant deux fois. L’entraîneur Ronald Koeman dit que Messi aura le dernier mot pour savoir s’il joue. Il s’est entraîné individuellement vendredi et samedi.

En Copa del Rey, Valence, Villarreal, Real Betis, Eibar, Osasuna et Grenade jouent tous contre des adversaires de division inférieure en huitièmes de finale dans l’espoir de ne pas rejoindre la liste croissante des clubs de haut niveau qui ont été bouleversés.

ALLEMAGNE

Après deux défaites successives, le Bayern Munich vise à se remettre sur les rails avec une victoire à domicile contre Fribourg. Une autre perte conduirait à parler d’une crise au club compte tenu des normes élevées qu’il s’est fixées. L’équipe Hansi Flicks n’a perdu qu’une seule fois en 2020 et la défaite en Coupe d’Allemagne face au Holstein Kiel en deuxième division mercredi n’était que sa quatrième au classement général depuis sa prise de fonction en novembre 2019. La forme au premier semestre 2020 jusqu’à notre triplé (Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions) n’était pas non plus normal pour le Bayern, a déclaré Flick. Je pensais que notre drop viendrait plus tôt, mais l’équipe a continué jusqu’à la fin de l’année avec une mentalité remarquable. Flick a déclaré qu’il avait l’impression qu’il y avait moins de communication entre ses joueurs ces derniers temps par rapport à avant. La fragilité défensive du Bayern était déjà un problème, avec 24 buts encaissés en 15 matchs de Bundesliga jusqu’à présent. Leon Goretzka, Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting n’étaient pas disponibles contre Kiel, mais Flick a déclaré qu’ils pouvaient revenir contre Fribourg. Fribourg est sur une course de cinq victoires en Bundesliga, témoignage une fois de plus de la gestion des hommes de l’entraîneur culte Christian Streich. Mais le Bayern n’a jamais perdu à domicile contre Fribourg en championnat. Ce sera un match intensif, Fribourg est connue pour cela, et c’est l’équipe la plus forte de la ligue, a déclaré Flick.

L’Eintracht Francfort accueille Schalke dans l’autre match.

ITALIE

Le match de la Juventus face à son rival au titre, l’Inter Milan, fait la une du week-end en Serie A. L’Inter est deuxième de la Serie A, à seulement trois points de son rival de la ville de l’AC Milan, et une victoire l’enverrait au sommet sur la différence de buts pendant au moins 24 heures, avec le Rossoneri joue à Cagliari lundi. La Juventus a quatre points de retard sur l’Inter mais a disputé un match de moins que les équipes milanaises. Les Bianconeri sont sans Paulo Dybala, blessé, tandis que Matthijs de Ligt, Alex Sandro et Juan Cuadrado sont sortis avec le coronavirus.

L’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte, n’a jamais gagné contre l’équipe pour laquelle il a joué et entraîné. Atalanta et Napoli pourraient entrer dans le top quatre avec des victoires à domicile contre la Fiorentina et Gênes respectivement. Crotone, en bas, accueille le promu Benevento et Sassuolo accueille Parme.

FRANCE

Lyon doit battre Metz au milieu de la table à domicile pour reprendre la première place du champion en titre Paris Saint-Germain d’un point. L’attaquant algérien vétéran Islam Slimani pourrait faire ses débuts à Lyon après avoir été prêté par l’équipe de Premier League anglaise de Leicester. Slimani a bien fait la saison dernière lorsqu’il a été prêté à Monaco, marquant neuf buts et en aidant plusieurs autres avec ses passes astucieuses.

Ailleurs, Lille peut reculer de six points d’avance à la troisième place s’il gagne à domicile à Reims, tandis que l’ailier bordelais blessé Hatem Ben Arfa manquera le déplacement pour affronter son ancien club niçois.