Liverpool accepte trois transferts, le contrat de Mohamed Salah est terminé – Arne Slot est un été dans un scénario de rêve

Liverpool connaîtra une période de changement cet été avec Jürgen Klopp part et Arne Slot s’apprête à le remplacer. Et dans le bac d’arrivée de l’entraîneur principal de Feyenoord, lorsqu’il arrivera pour la première fois au centre de formation AXA, il y aura une longue liste de choses à régler.

Même si l’impact du départ de Klopp sera légèrement atténué par les retours de Michael Edwards et Julian Ward, certaines nominations clés du FSG dans les coulisses, la vie sans l’Allemand prendra encore un certain temps pour s’y habituer. Liverpool a fait des progrès substantiels cette saison mais il reste encore beaucoup de travail à faire.









Ici, Liverpool.com revient sur l’été qui pourrait suivre dans un scénario idéal. Il y a trois volets à suivre : les transferts, les contrats et une transition réussie en tant qu’entraîneur.

Défenseur central signé et transferts de clés triés

Il y a une priorité de transfert en suspens pour Liverpool cet été : ajouter un défenseur central à la liste du club. Avec Joël Matip s’apprête à partir en tant qu’agent libre et Ibrahima Konaté susceptible de se blesser, il ne peut y avoir une charge écrasante placée sur les épaules de Jarell Quansah.

En plus de cela, ce ne serait pas une mauvaise chose d’ajouter un autre milieu de terrain aux rangs (même si Stefan Bajčetić est sur le point de revenir et d’être à nouveau une bonne option, et Bobby Clark espère avoir plus de minutes). La même chose peut être dite en attaque, où l’ajout d’un sixième attaquant au mélange serait une décision positive étant donné que l’on est toujours blessé ou hors de forme.

Mais d’abord : un autre défenseur. Idéalement, ce joueur aurait un plafond suffisamment haut pour succéder un jour à Virgil van Dijk, mais ce ne sera pas facile à trouver.

Trois grandes décisions contractuelles prises

Mohamed Salah. Virgile van Dijk. Trent Alexander-Arnold. Les discussions contractuelles ne vont pas beaucoup plus loin que cela. Salah n’a pas été à son apogée en 2024 mais l’Égyptien reste le meilleur attaquant des Reds. Van Dijk est toujours l’un des principaux défenseurs centraux du monde et Alexander-Arnold a encore les meilleures années de sa vie devant lui.





Assez rapidement cet été (pour éviter toute spéculation inutile), il serait bien que Liverpool se débarrasse des appels de contrat. Il est logique de prolonger les trois joueurs étant donné leur importance.

Introduction des méthodes de coaching Arne Slot

Bien que Slot ait été sélectionné pour prendre le relais à Liverpool, il y aura quelques changements auxquels l’équipe de jeu devra s’habituer. Son assistant, Sipke Hulshoff, le rejoindra à Anfield et maintenant qu’il a démissionné de son rôle avec les Pays-Bas, il pourra arriver immédiatement, plutôt que d’attendre après le Championnat d’Europe de l’été.

Cela sera vital car Slot vise à mettre en œuvre ses méthodes le plus rapidement possible. De nombreux joueurs de Liverpool seront en service international (ou du moins en vacances après les efforts avec leurs équipes nationales) lorsque les Reds reprendront l’entraînement de pré-saison, mais ceux qui seront là dès le départ auront un gros avantage. Pour beaucoup, ce sera l’occasion de revendiquer rapidement leurs droits dans un ordre hiérarchique concurrentiel.