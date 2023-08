Liverpool accepte les conditions avec le joyau du milieu de terrain sud-américain: rapport

Liverpool a conclu un accord avec un milieu de terrain sud-américain, alors qu’il cherche à se renforcer avant la date limite.

Les Reds ont recruté trois milieux de terrain cet été, sous la forme d’Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et plus récemment, l’as japonais Wataru Endo. Mais le manager Jurgen Klopp souhaite toujours plus de profondeur dans son milieu de terrain, car il cherche à concourir sur quatre fronts cette saison.

Plusieurs milieux de terrain ont été liés aux Merseysiders ces dernières semaines, mais maintenant, une star aurait accepté les conditions, alors que Liverpool cherche à terminer la fenêtre de transfert en beauté.

Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister ont été recrutés pour renforcer Liverpool cet été (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Parler à La télévision des hommes rougesjournaliste brésilien Emmanuel Luiz dit que les conditions ont été convenues entre Andre Trindade, que Klopp poursuit depuis des semaines maintenant.

Globo au Brésil a affirmé que ses employeurs, Fluminese, avaient rejeté une proposition verbale de 25 millions d’euros des Merseysiders, souhaitant que le milieu de terrain soit disponible pour les prochains quarts de finale de la Copa Libertadores contre Olimpia les 24 et 31 août.

Andre est une présence physique au milieu de terrain et à 22 ans, il correspond au profil d’âge que Klopp souhaite intégrer. À environ 25-30 millions de livres sterling, il pourrait être nettement moins cher que Romeo Lavia et Moises Caicedo, qui ont fini par à Chelsea après avoir tous deux refusé Liverpool.

Maintenant que les conditions auraient été convenues, il est réaliste d’espérer que les frais convenus pourraient également n’être qu’une formalité.

Andre Trindade de Fluminense est recherché par Liverpool (Crédit image : Pedro Vilela/Getty Images)

Liverpool se rendra à Newcastle United ce week-end, soutenu par l’appel réussi du carton rouge d’Alexis Mac Allister contre Bournemouth.

Marché de transfert valorise André à 15 M€.

