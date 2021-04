Liverpool a accepté d’ouvrir des discussions avec les fans à la suite de la réaction toxique de leur implication dans la controversée Super League européenne.

Les propriétaires des Reds, Fenway Sports Group, figuraient parmi les principaux moteurs du projet qui s’est effondré dans les 48 heures suivant le lancement des plans après le tollé de tous les coins du match, les fans protestant en dehors des matches de Premier League pour exprimer leur opposition.

Le manager Jurgen Klopp et ses joueurs de la première équipe, comme un seul, se sont prononcés contre les propositions et le propriétaire principal John W Henry a accepté le blâme complet pour l’erreur et s’est excusé.

Les manifestations à Anfield n’étaient pas aussi bruyantes que certaines de celles qui se sont déroulées sur d’autres terrains des « Big Six » le week-end dernier et le groupe de fans Spirit of Shankly (SOS) a interrogé ses membres sur la prochaine étape.

















2:26



Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, présente ses excuses aux fans du club après leur retrait de la Super League européenne. Twitter: @LFC



Le vote à une écrasante majorité (89 pour cent) a soutenu SOS d’être représenté au niveau du conseil et de travailler avec le club sur un programme de réforme et cela a été communiqué au club par le groupe.

Le PDG de Liverpool, Billy Hogan, a répondu à cette approche dans les 24 heures « pour restaurer la bonne foi dans notre processus d’engagement le plus rapidement possible et souligner le sérieux avec lequel nous prenons la situation actuelle et la nécessité d’un changement positif et significatif ».

Dans la lettre, publiée par le groupe de fans, Hogan a déclaré: « Il est positif que SOS ait choisi de se réengager avec le club car cela permettra aux conversations nécessaires d’avoir lieu, pour que les vues soient diffusées et, espérons-le, pour des solutions viables à trouver dans le meilleur intérêt du club

Lettre du PDG du Liverpool FC, Billy Hogan, en réponse à l’enquête et à la déclaration de SOS. Nous organiserons une réunion dans les prochains jours. pic.twitter.com/VcEACkjGEa – Esprit de Shankly (@spiritofshankly) 27 avril 2021

« Dans l’esprit de votre approche, je chercherai à convoquer une première réunion dès que nos agendas le permettront. »

Gordon Taylor, le directeur général sortant de l’Association des footballeurs professionnels, a salué le rôle des joueurs dans le déraillement du projet séparatiste de la Super League européenne.

Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson, son coéquipier James Milner et Kevin De Bruyne de Manchester City ont été parmi ceux qui se sont opposés aux projets de la ligue « en atelier fermé » impliquant Liverpool, City, Manchester United, Arsenal, Chelsea et Tottenham et d’autres à travers l’Europe.

Image:

Les supporters de Liverpool ont accroché des banderoles devant Anfield samedi



Les joueurs d’autres clubs en dehors des soi-disant « Big Six » ont également joué un rôle, Leeds portant notamment des t-shirts en opposition tout en s’échauffant pour leur match contre Liverpool un jour après que les plans ont été rendus publics.

Cela faisait partie d’une réaction généralisée qui a finalement vu les clubs anglais se retirer de la ligue avec l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan, bien que la Juventus, Barcelone et le Real Madrid n’aient pas encore suivi alors même que les plans sont en lambeaux.

« J’ai juste senti que la réaction était brillante, venant de nos membres, venant de gestionnaires, venant du gouvernement, venant du prince William, etc. », a déclaré Taylor, qui a ajouté que la PFA n’avait aucune connaissance préalable des propositions.

«La réaction a été bonne et je pense que nous devons être conscients de cela… Surtout, ils ont montré à quel point ils se soucient des supporters.

«J’ai senti qu’il y avait un réel sentiment de ce qu’est le sport, de son incertitude et de sa magie et de la capacité à avoir des rêves et à les réaliser.

« Si nous perdons cela, nous ne respectons vraiment pas notre héritage. J’ai senti que c’était une excellente réponse. »

Image:

Leeds United portait des t-shirts opposés à la nouvelle Super League européenne avant leur match avec Liverpool



Taylor a également critiqué le nouveau format de la Ligue des champions, qui verra la compétition passer de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024/25, avec une nouvelle phase de groupes qui verra toutes les équipes jouer au moins 10 matches.

« Ils (l’UEFA) continuent d’aller au puits pendant de plus en plus de matchs et de regarder la quantité plutôt que la qualité », a-t-il ajouté.

«Nous devons être conscients de la santé et de la sécurité de nos joueurs car, même si nous avons fait des améliorations massives en matière de médecine, de science et de science du sport, ce n’est encore qu’une carrière moyenne de huit ans en raison de la compétition. »