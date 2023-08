Liverpool accepte 75 millions de dollars pour Lavia, mais Chelsea peut-il les récupérer?

Chelsea et Liverpool poursuivent leur bataille pour un milieu de terrain défensif, et Romeo Lavia est le dernier nom du combat. Les deux se sont déjà battus contre Moises Caicedo. Cependant, Chelsea a remporté cette guerre d’enchères, et l’Équatorien sera probablement prêt à jouer pour les Bleus dès le week-end prochain.

Cependant, l’équipe de Stamford Bridge veut toujours des réserves à une position charnière sur le terrain. Romeo Lavia, qui faisait partie de l’équipe de Southampton qui a chuté la saison dernière, a la qualité et le potentiel pour jouer en Premier League. C’est du moins ce que Chelsea et Liverpool voir.

Les rapports indiquent que les Reds ont conclu un accord d’une valeur de plus de 75 millions de dollars. Il serait une compensation pour avoir raté le Caicedo beaucoup plus cher, pour lequel Chelsea a payé plus de 145 millions de dollars. Cependant, Chelsea reste dans la course pour signer Lavia. Les deux clubs ont perdu des milieux de terrain défensifs clés cet été au profit de la Saudi Pro League. Pour Chelsea, N’golo Kante est hors-jeu. Liverpool a dit au revoir à Fabinho et Jordan Henderson.

La puissance financière de Chelsea pourrait jouer un rôle clé dans le passage sous Liverpool pour débarquer Lavia. Liverpool a perdu plusieurs batailles clés sur le marché des transferts. Même si l’équipe de Jürgen Klopp a ajouté Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, le milieu de terrain défensif est un besoin majeur. Stefan Bajcetic a connu une campagne en petits groupes la saison dernière. Cependant, il se remet toujours d’une blessure contractée en mars.

Liverpool doit battre Chelsea pour la signature de Lavia

Lavia serait un ajout bienvenu à Chelsea. Cependant, le nouveau Moises Caicedo est probablement le partant dans ce rôle de milieu de terrain défensif. Mauricio Pochettino joue régulièrement un double pivot, ce qui nécessiterait une paire de milieux de terrain pour s’asseoir plus profondément. Caicedo en est un, et cela pourrait fonctionner avec Lavia. Lors du premier match de Premier League contre Liverpool, il en a utilisé trois à l’arrière avec Conor Gallagher et Enzo Fernandez au milieu.

Liverpool, en revanche, a envoyé une formation offensive lors de ce match à Stamford Bridge. C’était peut-être en réponse à un manque d’options au milieu de terrain. Actuellement, les seuls joueurs disponibles pour Klopp sont Szoboszlai, Mac Allister, Harvey Elliott et Curtis Jones. Lavia serait l’un des rares vrais milieux de terrain défensifs à remplacer Fabinho et Henderson.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images