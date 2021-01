La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool a vérifié l’ancien défenseur d’Arsenal Sokratis

Liverpool cherchait un nouveau défenseur central au milieu de blessures à Virgil van Dijk et Joe Gomez, avec leur recherche les menant à l’ancien défenseur d’Arsenal Sokratis Papastathopoulos, selon The Athletic.

Sokratis, 32 ans, a été libéré par les Gunners la semaine dernière alors qu’il était exclu des équipes de Premier League et d’Europa League du club et devrait rejoindre l’Olympiakos dans les prochains jours.

L’international grec n’a pas joué depuis août, mais il a été signé par Jurgen Klopp, alors patron du Borussia Dortmund, en 2013, ce qui explique le lien.

Le rapport affirme que « la conversation ne semble pas avoir progressé après la vérification de sa situation », mais il est intéressant de noter que Liverpool tient toujours à résoudre ses problèmes défensifs avant la fermeture de la fenêtre le 1er février.

11h50 GMT: Plus d’informations sur le limogeage de Frank Lampard ici

jouer 1:41 Julien Laurens estime que Frank Lampard était trop inexpérimenté pour gérer la refonte de l’équipe de Chelsea cet été.

11h41 GMT: Quelques nouvelles de Chelsea: le défenseur et le capitaine norvégien Maren Mjelde a signé une prolongation de contrat qui la maintient au club jusqu’en juin 2022.

Mjelde, 31 ans, a rejoint l’équipe londonienne il y a quatre ans en provenance du club norvégien d’Avaldsnes. Depuis son arrivée en 2017, elle a aidé le club à remporter la série du printemps, deux titres de Super League féminine, la FA Cup et la Continental Cup.

« Quand je suis arrivée à Chelsea en 2017, c’était une très bonne équipe. Je sentais que c’était un peu plus haut que le club dans lequel j’avais joué auparavant », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Vous pouvez voir qu’il y a eu beaucoup de changements. Lors de ma première saison, nous sommes arrivés en demi-finale de la Ligue des champions mais nous n’étions pas du tout proches. L’année suivante, contre Lyon, nous étions sur le point d’atteindre la finale. C’est dans cette direction que nous voulons aller. «

Le contrat de Mjelde comporte également une option de prolongation d’un an.

11h25 GMT: Chelsea a annoncé qu’il s’était séparé de Frank Lampard et sont prêts à nommer Thomas Tuchel en tant que son successeur, des sources ont déclaré à ESPN.

« Ce fut une décision très difficile pour le club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui », a déclaré le propriétaire Roman Abramovich. «C’est un homme d’une grande intégrité et possède la plus haute éthique de travail.

« Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu’il est préférable de changer de manager. Au nom de tout le monde au club, au conseil d’administration et personnellement, je tiens à remercier Frank pour son travail en tant qu’entraîneur-chef et lui souhaite plein succès à l’avenir.

« Il est une icône importante de ce grand club et son statut ici reste intact. Il sera toujours chaleureusement accueilli à Stamford Bridge. »

11 h 09 GMT: Le travail impressionnant de Leicester City dans les coulisses a permis au club d’émerger en tant que prétendant au titre de Premier League cette saison, et des sources ont déclaré à Mark Ogden d’ESPN que la configuration du recrutement des joueurs au King Power Stadium avait laissé les grands clubs frustrés de ne pas pouvoir égaler les Foxes. capacité à dénicher des étoiles montantes à travers l’Europe.

Le manager Brendan Rodgers a reconstruit les quatre arrières de Leicester depuis son arrivée du Celtic en février 2019, avec le directeur sportif Lee Congerton, qui a travaillé avec Rodgers à Chelsea et au Celtic, concluant des accords pour Wesley Fofana, James Justin et Timothy Castagne de Saint-Etienne, Luton Town et Atalanta respectivement.

Des sources ont déclaré à ESPN que les relations de Leicester en France leur avaient donné une longueur d’avance sur la signature de Fofana, un £ 36,5 millions arrivant en octobre dernier, ce qui a permis au club de repousser l’intérêt du manager de Tottenham, Jose Mourinho.

10h31 GMT: Directeur de Manchester City Pep Guardiola dit qu’il attend le défenseur Eric Garcia quitter le club à la fin de la saison.

L’international espagnol Garcia en est à la dernière année de son contrat avec la Premier League et a été lié à un retour dans son club d’enfance, Barcelone.

Les blessures et la maladie ont limité le joueur de 20 ans à seulement huit apparitions dans toutes les compétitions cette saison, mais il a eu un rare départ lors de la victoire 3-1 de samedi contre Cheltenham Town en FA Cup.

« Nous verrons ce qui se passera à la fin du mercato », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Je ne pense pas qu’il signera un nouveau contrat. Je suis sûr qu’il partira à la fin de la saison et maintenant, dans ce mercato, cela dépendra du [other] clubs. «

10.08 GMT: L’attaquant de Chelsea à 47,7 millions de livres sterling Timo Werner est toujours en difficulté pour la forme … même du point de penalty.

jouer 1:27 Frank Leboeuf dit que Timo Werner doit avoir raison avant d’être chargé de prendre des pénalités pour Chelsea.

09h46 GMT: Chelsea s’apprête à limoger son manager Frank Lampard ce matin, rapporte le Daily Telegraph, car ils ont perdu cinq de leurs huit derniers matchs.

Sur les remplacements possibles, le rapport affirme que le patron du RB Leipzig Julian Nagelsmann fait partie des principales cibles de Chelsea, mais pourrait ne pas être disponible avant l’été.

Ancien manager du PSG Thomas Tuchel ou ancien patron de la Juventus et de Milan Max Allegri sont également pris en compte car ils sont seuls, avec rapports de nombreux points de vente Tuchel pour être le favori.

09h27 GMT: Ole Gunnar Solskjaer a sanctionné Jesse LingardLe transfert de prêt de Manchester United pendant la fenêtre de transfert de janvier et la décision finale incombe désormais au conseil d’administration du club, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Solskjaer a tenu à garder Lingard à Old Trafford avant une deuxième moitié de saison chargée mais, après des discussions avec le milieu de terrain, a convenu qu’il devrait être autorisé à se déplacer pour trouver un football régulier en équipe première.

Malgré un intérêt important de l’étranger, Lingard, 28 ans, tient à rester en Premier League et Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, Sheffield United et West Bromwich Albion font partie d’une foule de prétendants.

09h02 GMT: Milieu de terrain de Tottenham Dele Alli intéresse toujours le PSG, rapporte The Athletic.

Le rapport se lit comme suit: « Tottenham aurait rejeté trois approches de Paris Saint-German pour le milieu de terrain cet été, mais la partie française est toujours à la table et reste désireuse d’obtenir les services de Dele à titre temporaire pour la seconde moitié du match. saison. »

08h39 GMT: Le Paris Saint-Germain a offert le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos un contrat de trois ans, d’une valeur de 15 M € net par saison, selon Onda Cero.

Ramos, 34 ans, n’a pas signé de nouveau contrat avec Madrid, son accord prenant fin cet été. Il est libre de négocier avec d’autres clubs. Le Real Madrid n’a pas l’intention d’égaler l’offre du PSG.

Los Blancos ont proposé au capitaine espagnol une prolongation de contrat d’un an tout en maintenant son salaire actuel, 12 M € nets par saison, malgré l’impact financier de la pandémie de coronavirus.

08h00 GMT: La Real Sociedad a signé l’attaquant espagnol Carlos Fernandez sur un transfert permanent de Séville pour un montant de 12 millions d’euros, a annoncé le club.

La formation basque a acquis le joueur de 24 ans en remplacement de l’attaquant brésilien Willian Jose, qui a rejoint Wolverhampton en prêt pour le reste de la campagne, avec une option de rachat incluse dans l’accord.

Willian Jose a marqué 62 buts en 170 apparitions pour La Real après avoir rejoint le club en 2016 et Fernandez sait qu’il a de grandes chaussures à combler.

« Nous savons tous combien il a fait pour La Real, quel bon attaquant il est », a déclaré Fernandez à propos de Willian Jose. « C’est un défi que je suis prêt à relever avec motivation et exigence personnelle. C’est le meilleur endroit pour moi pour continuer à grandir. »

jouer 1:02 Janusz Michallik félicite Weston McKennie pour le superbe but de la Juventus lors de la victoire 2-0 de la Juventus contre Bologne.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

La Juventus cherche à débarquer McKennie définitivement

Weston McKennie s’est avéré être une révélation lors de son prêt à la Juventus. En fait, le milieu de terrain de l’USMNT a tellement impressionné que les géants italiens ont l’intention de prendre leur option pour le signer purement et simplement, selon Fabrizio Romano.

La Juve a convenu d’un montant de 18,5 millions d’euros pour signer définitivement le joueur de 22 ans de Schalke dans le cadre de son accord de prêt: « payable en trois ans, qui pourrait être augmenté jusqu’à un maximum de 7 millions d’euros lors de la réalisation d’autres objectifs de performance sportive pendant la durée du contrat de travail avec le joueur. «

Dortmund défiera le Bayern pour Neuhaus

Le Borussia Dortmund espère recruter le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus, rapporte Sport 1.

Il existe cependant des obstacles potentiels pour le BVB, la plupart d’entre eux étant financiers – surtout s’ils ne parviennent pas à obtenir une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Un autre est que le Bayern Munich envisage sérieusement un déménagement estival pour le joueur de 23 ans. Il est suggéré dans le rapport que le milieu de terrain aura une clause de libération de 40 millions d’euros.

Duo Juventus Eye Bayern Munich

La Juventus se tourne vers le Bayern Munich pour ses affaires de janvier, comme l’a rapporté Calciomercato.

Recruter un autre attaquant a été une priorité, et la rumeur veut que les champions italiens en titre espèrent amener un attaquant de 19 ans. Joshua Zirkzee.

Le magasin italien affirme qu’il pourrait s’agir d’un prêt, car l’adolescent veut du temps de jeu que le Bayern ne peut pas lui donner, mais il est peu probable qu’il le laisse partir définitivement.

En plus de cela, la Juventus espère recruter le milieu de terrain français Corentin Tolisso, mais ils devront peut-être attendre l’été.

Tap-ins

– Le Times a offert un aperçu des chiffres derrière Martin OdegaardLe prêt imminent du Real Madrid à Arsenal. Les Gunners paieraient des frais de prêt de 1,8 million de livres sterling, ainsi que les salaires hebdomadaires de 38000 £ du Norvégien, ce qui représente une dépense totale prévue de 2,5 millions de livres sterling.

– Attaquant du RB Leipzig Hee-Chan Hwang pourrait être prêté pendant le mercato, rapporte Kicker. Il est vaguement rapporté que « les clubs allemands et étrangers » s’intéressent à l’international sud-coréen, il semble donc qu’il ait quelques options. Lundi, Bild a rapporté que West Ham United, Wolverhampton et Brighton & Hove Albion sont dans une meilleure position que Mayence dans la course pour le joueur de 24 ans, qui n’a pas commencé en Bundesliga cette saison.

– West Bromwich Albion examine Ahmed Musa, qui est un agent libre, rapporte le Daily Mail. Cela survient après que l’attaquant nigérian, qui a déjà joué pour Leicester City, a été libéré par l’équipe saoudienne Al-Nassr.