Jonathan Woodgate a rappelé son temps en tant que dépisteur à Liverpool et a révélé qu’il avait exhorté le club à signer Theo Hernandez, avant que le défenseur ne scelle un transfert au Real Madrid.

Woodgate a rejoint l’équipe de reconnaissance de Liverpool après avoir raccroché ses bottes en 2016 grâce à une connexion avec Michael Edwards.

S’adressant à Jamie Carragher sur le podcast The Greatest Game, Woodgate a expliqué: « Michael Edwards était aux Spurs [as head of performance analysis] et chaque jour j’étais là à regarder les joueurs avec lui – Philippe Coutinho, en fait, quand il était à l’Inter Milan.

« J’y serais tous les jours en tournant constamment [Edwards’] bureau à l’envers et apprendre à le connaître.

«C’était un très bon gars.

« Il m’a téléphoné un jour et m’a dit » qu’est-ce que tu fais? « . J’ai dit » rien, je viens de prendre ma retraite « .

« Il a dit » avez-vous envie de monter à bord et de faire du dépistage pour Liverpool en Espagne et au Portugal? « .

« J’ai dit » trop bien je le fais! « . J’étais partout. Je regardais tous les matchs, la deuxième division espagnole, l’espagnol en premier … regardez le match à la télé et sur l’ordinateur portable. «