L’attente pour Liverpool s’est finalement terminée à White Hart Lane – et ils ne pouvaient tout simplement pas arrêter de marquer.

Incroyablement, le premier but de Roberto Firmino a été le premier but de Liverpool en Premier League en 483 minutes (ou huit heures et trois minutes), car ils ont également connu leur première victoire en six matches de championnat.

Trent Alexander-Arnold a été formidable, montrant des signes de son meilleur en maraude alors qu’il marquait et obtenait une passe décisive, de même pour Sadio Mane alors que les visiteurs punissaient impitoyablement les fautes défensives de Tottenham.

Et s’il n’y avait pas eu cet horrible VAR et une autre décision hautement discutable, Mo Salah en aurait eu une autre aussi.

Mais ce n’était pas seulement une question de buts, mais aussi de Liverpool pour revenir à son meilleur.

Jurgen Klopp célèbre sur la ligne de touche, se réjouissant de son énergie, de son rythme de travail et de sa passion alors que ses joueurs n’ont jamais cessé de bouger, de travailler et de chercher des angles toute la nuit.

Pour une équipe soi-disant en manque de confiance et en difficulté, les champions en titre ont dû la ramasser et la retrouver sur le chemin de Londres.

Liverpool a été rafistolé – tout comme Tottenham – alors que Jordan Henderson et Joel Matip étaient leur 11e partenariat défensif central différent cette saison. Ils n’ont duré que par paire jusqu’à la mi-temps, lorsque Nat Phillips a dû remplacer Matip.