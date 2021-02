La légende d’Anfield, John Barnes, a averti Liverpool de ne pas canaliser ses efforts vers le succès européen malgré son mauvais parcours en Premier League.

Les Reds n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs de haut niveau – une course qui les a vus passer du premier au quatrième du tableau.

Les espoirs de Liverpool de défendre leur titre de champion diminuent rapidement et pourraient avoir presque disparu s’ils sont battus par les leaders de Manchester City dimanche.

Avec leur forme nationale vacillante, les Reds pourraient être tentés de donner la priorité à une course en Ligue des champions alors qu’ils entameront leur campagne en phase éliminatoire plus tard ce mois-ci.

Mais Barnes insiste sur le fait que la Premier League doit rester au centre de Liverpool, car la Ligue des champions est « trop ​​imprévisible pour être priorisée ».

« Liverpool se concentre sur les matchs de football et chacun de ces matchs », a déclaré l’ancien ailier anglais à BonusCodeBets.

«Une équipe dont le seul objectif est de gagner la Ligue, cette équipe aura du mal parce que tout match perdu les frappera beaucoup plus fort.

«Le truc avec Jurgen Klopp, c’est qu’il donne toujours la priorité aux matchs, pas aux compétitions. La raison en est que si vous vous concentrez sur la Ligue des champions et que vous commencez à baisser le tableau en Premier League, puis que vous sortez de la Ligue des champions, alors quoi? La chute sera bien plus grande et la remontée sera beaucoup plus dure.