Liverpool a initié deux ailiers qui intriguent vraiment les Reds ; tous deux ont marqué 32 buts

Liverpool est considéré comme « plus susceptible » de déménager pour un nouvel homme de côté cet été plutôt que pour un n°6.

Deux noms considérés comme « offrant la plus grande intrigue » sont Johan Bakayoko du PSV et Mohammed Kudus de West Ham United.

« Un nouvel attaquant est plus probable, étant donné les doutes sur l’avenir à long terme de Mohamed Salah et Luis Diaz », Ian Doyle a fait rapport pour le Écho de Liverpool.

« Même si rien n’indique que Salah souhaite partir cet été, l’Égyptien est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine et suscite un vif intérêt de la part de l’Arabie saoudite. Diaz, quant à lui, est courtisé à la fois par le Paris Saint-Germain – qui souhaite remplacer Kylian Mbappe – et par Barcelone, même si les Catalans devraient faire évoluer les joueurs avant de pouvoir se permettre de faire une offre. Cette attente attendue ne conviendrait pas à Liverpool, qui préfère planifier ses plans de transfert le plus tôt possible.

« C’est donc la position dans laquelle une série de joueurs liés à deux – Johan Bakayoko du PSV Eindhoven et Mohammed Kudus de West Ham United – offrent la plus grande intrigue. L’ailier de Leeds United Crysencio Summerville est un autre digne de mention.

La paire d’hommes larges a inscrit collectivement 32 buts toutes compétitions confondues en 2023/24. Les mandats actuels du Belge devraient expirer à l’été 2026, tandis que le Ghanéen est dans les livres des Hammers jusqu’en 2028.

Les hommes de Julen Lopetegui pourraient être incités à se séparer de Kudus pour satisfaire aux exigences financières. Cela fait suite à un autre développement au sein du club, avec Lucas Pacqueta – une cible signalée de Manchester City – désormais accusé d’avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Kudus ou Bakayoko conviendraient-ils davantage à Liverpool ?

Il y a une certaine attirance à poursuivre le footballeur de West Ham, âgé de 23 ans. Liverpool saura exactement ce qu’il va obtenir étant donné qu’il a déjà joué un an de football en Premier League. Il a également excellé en Angleterre.

Bakayoko, en revanche, représente un certain risque. Les chiffres sous-jacents de ce que vous attendez d’une éventuelle signature de Liverpool sont toujours là.

L’international belge enregistre 6,35 touches en moyenne dans la surface adverse (365 derniers jours) et se classe dans le 86e percentile pour les xG sans penalty (en dehors des cinq premiers championnats européens), selon FRéf.

C’est une différence marquée par rapport aux chiffres de Luis Diaz (7,22) et de Mo Salah (8,74), même si on s’attendrait à ce que cela s’améliore potentiellement dans une meilleure équipe.

Allons-nous prendre le risque probablement le moins cher ? Ou la quantité connue ?

