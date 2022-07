Liverpool a infligé un deuxième coup dur lors de sa tournée en Asie

Les géants de la Premier League Liverpool ont, vendredi, reçu un nouveau coup sur le front du personnel.

Les troupes de Jurgen Klopp, bien sûr, sont actuellement en train d’intensifier les préparatifs de la nouvelle campagne.

Après avoir subi une lourde défaite aux mains de leurs grands rivaux Manchester United lors de l’ouverture de la pré-saison du club plus tôt cette semaine, dans le cadre de la dernière étape de leur tournée asiatique, les Reds se sont affrontés aujourd’hui avec un autre concurrent de Premier League, en la forme de Crystal Palace.

Et, à cette occasion, les efforts de Liverpool se développent beaucoup plus comme prévu.

En raison des grèves de Jordan Henderson et Mohamed Salah, Klopp and co. sont actuellement en possession d’un avantage de 2-0 au stade national de Singapour.

Le roi égyptien double notre avance à Singapour ⚽#LFCPreSeason pic.twitter.com/MMR2sR0D3l —Liverpool FC (@LFC) 15 juillet 2022

Comme mentionné ci-dessus, cependant, une note aigre sur un après-midi par ailleurs positif pour les géants du Merseyside jusqu’à présent s’est manifestée sous la forme d’un coup dur sur le front du personnel.

Le joueur aurait-il été contraint à un départ prématuré des débats ? Alex Oxlade-Chamberlain.

À la fin de la première mi-temps, “The Ox” est allé au sol avec ce qui semblait être une blessure musculaire, la frustration de la dernière de ce qui a prouvé une série de revers apparemment sans fin pour l’international anglais ayant été gravé fermement sur son visage.

Oxlade-Chamberlain, à son tour, s’est dirigé directement dans le tunnel, avant une série imminente d’examens médicaux.

44′ – Un premier changement puisque Oxlade-Chamberlain est remplacé par Leighton Clarkson. [1-0]#LFCPreSeason —Liverpool FC (@LFC) 15 juillet 2022

La nouvelle du dernier problème de personnel de Liverpool vient avec un acteur clé – sous la forme de Diogo Jota – ayant été contraint de ne pas participer à la procédure vendredi, après avoir boité hors de l’entraînement avec un prétendu problème aux ischio-jambiers au cours de la semaine.

